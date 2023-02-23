ريال مدريد يعلن إصابة رودريغو وألابا

أعلن ريال مدريد إصابة لاعبيه رودريغو وديفيد ألابا، اليوم الخميس.

وقال ريال مدريد في بيان عبر حسابه في موقع "تويتر": "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رودريغو من الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في عضلة الكمثري اليسرى، عودته تعتمد على تعافيه".

وفي بيان ثان قال ريال مدريد: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا ديفيد ألابا من الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في الثلث البعيد من العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى، عودته تعتمد على تعافيه".