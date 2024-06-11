الكويت تهزم أفغانستان وتصعد إلى المرحلة الحاسمة بتصفيات كأس العالم

سجل عيد الرشيدي هدفًا متأخرًا ليمنح الكويت الفوز 1-صفر على أفغانستان ويضمن لبلاده حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 والمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026، بعد نهاية الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المشتركة، اليوم الثلاثاء.

وتأهلت الكويت في المركز الثاني بالمجموعة بعدما رفعت رصيدها إلى 7 نقاط، متفوقة بفارق نقطتين عن الهند التي خسرت 2-1 أمام تشكيلة شابة لمنتخب قطر في مباراة أقيمت في نفس التوقيت، وأفغانستان التي تذيلت ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

وكانت قطر قد ضمنت التأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم، وكأس آسيا 2027 في السعودية قبل آخر جولتين، ولذلك قرر ماركيز لوبيز مدرب قطر الاستعانة بعناصر شابة خلال التوقف الدولي الحالي لدمجها مع اللاعبين أصحاب الخبرة في المستقبل.