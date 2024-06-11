الكويت تهزم أفغانستان وتصعد إلى المرحلة الحاسمة بتصفيات كأس العالم
سجل عيد الرشيدي هدفًا متأخرًا ليمنح الكويت الفوز 1-صفر على أفغانستان ويضمن لبلاده حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 والمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026، بعد نهاية الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المشتركة، اليوم الثلاثاء.
وتأهلت الكويت في المركز الثاني بالمجموعة بعدما رفعت رصيدها إلى 7 نقاط، متفوقة بفارق نقطتين عن الهند التي خسرت 2-1 أمام تشكيلة شابة لمنتخب قطر في مباراة أقيمت في نفس التوقيت، وأفغانستان التي تذيلت ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.
وكانت قطر قد ضمنت التأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم، وكأس آسيا 2027 في السعودية قبل آخر جولتين، ولذلك قرر ماركيز لوبيز مدرب قطر الاستعانة بعناصر شابة خلال التوقف الدولي الحالي لدمجها مع اللاعبين أصحاب الخبرة في المستقبل.
وجاء هدف الكويت الوحيد في المباراة بعد عمل جماعي مميز، وصلت على إثره تمريرة محمد دحام إلى زميله الرشيدي داخل المنطقة ليطلق تسديدة قوية سكنت شباك أفغانستان قبل 9 دقائق على نهاية المباراة ليطلق الاحتفالات في ملعب علي صباح السالم.
وفي مباراة أقيمت في نفس التوقيت، قلبت قطر تأخرها بهدف إلى الفوز 2-1 على الهند لتحرمها من التأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم والصعود المباشر إلى كأس آسيا 2027.
وافتتح لاليانزوالا تشانغتي التسجيل للهند قبل 8 دقائق من الاستراحة، ليضع فريقه في موقف جيد من أجل التأهل.
لكن يوسف أيمن سجل التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 73 بعد خطأ فادح من حارس الهند في إبعاد ضربة رأس من أيمن لتمر الكرة بين ساقيه قبل أن يؤكد مدافع قطر الهدف بوضع الكرة في الشباك.
وسجل أحمد الراوي هدف فوز قطر قبل 5 دقائق من نهاية المباراة بتسديدة منخفضة من داخل قوس منطقة الجزاء.
ورفعت قطر رصيدها بهذا الفوز إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة.