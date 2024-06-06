كريستيانو رونالدو يحقق إنجازًا جديدًا في الدوري السعودي

‏رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب لشهر مايو الماضي، ليكتب تاريخًا جديدًا، بعد أن أصبح أكثر لاعب حقق جائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي منذ انطلاقتها في موسم 2018/19 بـ 6 مرات.

وفاز "الدون" بالجائزة نفسها في أغسطس، وسبتمبر، وديسمبر، ومارس، من الموسم المنقضي.

ولعب رونالدو 5 مباريات في الدوري السعودي خلال مايو، سجل خلالها 6 أهداف، منها هاتريك ضد الوحدة، وصنع هدفًا، ليفوز بالجائزة عن جدارة. وحصل رونالدو على 48% من الأصوات في الاستفتاء الذي أجرته رابطة الدوري السعودي، مقابل 40.50% لسكالا، و10.7% لبروزوفيتش.

وتفوق رونالدو على مارسيلو بروزوفيتش، وفاشيون سكالا، مهاجم الفيحاء، اللذين كانا منافسين له على الجائزة.