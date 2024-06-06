كريستيانو رونالدو يحقق إنجازًا جديدًا في الدوري السعودي
فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري السعودي للمحترفين للمرة الخامسة في الموسم المنتهي، ليحقق إنجازًا جديدًا.
رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب لشهر مايو الماضي، ليكتب تاريخًا جديدًا، بعد أن أصبح أكثر لاعب حقق جائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي منذ انطلاقتها في موسم 2018/19 بـ 6 مرات.
وفاز "الدون" بالجائزة نفسها في أغسطس، وسبتمبر، وديسمبر، ومارس، من الموسم المنقضي.
ولعب رونالدو 5 مباريات في الدوري السعودي خلال مايو، سجل خلالها 6 أهداف، منها هاتريك ضد الوحدة، وصنع هدفًا، ليفوز بالجائزة عن جدارة. وحصل رونالدو على 48% من الأصوات في الاستفتاء الذي أجرته رابطة الدوري السعودي، مقابل 40.50% لسكالا، و10.7% لبروزوفيتش.
وتفوق رونالدو على مارسيلو بروزوفيتش، وفاشيون سكالا، مهاجم الفيحاء، اللذين كانا منافسين له على الجائزة.
وأنهى رونالدو الموسم هدافًا للمسابقة برصيد 35 هدفًا، وهو رقم قياسي جديد للاعب في موسم واحد.