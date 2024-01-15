بث مباشر لحفل جوائز "ذا بيست" 2023
تقدم شبكة "إرم نيوز" خدمة البث المباشر لحفل توزيع جوائز الأفضل (ذا بيست) لعام 2023 الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويقام الحفل في العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين، وستكون هذه هي النسخة الثالثة التي تستضيف فيها لندن هذا الحدث بعدما استضافته عامي 2016 و2017.
وأعلن "فيفا" قائمة مختصرة مكونة من ثلاثة لاعبين في كل فئة من الفئات السبع.
ورغم أنه سيتم تقديم 7 جوائز خلال هذا الحفل، إلا أن العالم يترقب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم والتي يتنافس عليها الثلاثي: النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأميركي.
بيب غوارديولا أفضل مدرب
وحصد الإسباني بيب غوارديولا جائزة "المدرب الأفضل، متفوقًا على سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، ولوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا.
وفي الموسم الماضي 2022/23، قاد بيب الستيي للفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، والخامس في ست سنوات.
بعدها تمكن السيتي من الفوز باللقب السابع لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر يونايتد 2-1 في ويمبلي.
وأخيرًا تمكن السيتي بقيادة غواديولا من التغلب على إنتر وتحقيق الثلاثية ليكون الموسم الأفضل في تاريخنا.
كما يتم تقديم الجائزة السنوية وفقا لأداء المرشحين للجائزة في الفترة من 19 كانون الأول 2022 حتى 20 آب 2023، حسبما أعلن فيفا.
ويتم اختيار الفائز بكل جائزة بعد حصده أعلى الأصوات في المراحل الأربع من عملية التصويت.
وهناك أربعة أقسام لعملية التصويت، بنسبة 25% من الأصوات لكل قسم، إذ إن القسم الأول هو تصويت الجماهير، أما القسم الثاني فهو تصويت مدربي منتخبات العالم، أما القسم الثالث فهو تصويت قادة منتخبات العالم، أما القسم الرابع فهو تصويت مجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم.
وفيما يلي بث مباشر للحفل: