بث مباشر لحفل جوائز "ذا بيست" 2023

ويقام الحفل في العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين، وستكون هذه هي النسخة الثالثة التي تستضيف فيها لندن هذا الحدث بعدما استضافته عامي 2016 و2017.

وأعلن "فيفا" قائمة مختصرة مكونة من ثلاثة لاعبين في كل فئة من الفئات السبع.

ورغم أنه سيتم تقديم 7 جوائز خلال هذا الحفل، إلا أن العالم يترقب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم والتي يتنافس عليها الثلاثي: النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأميركي.