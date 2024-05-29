سيعتمد عليه.. لاعب "لن يمس" في تشكيل هانزي فليك

كشفت تقارير إخبارية إسبانية أن الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، لن يغادر النادي خلال الصيف المقبل، بقرار من المدرب الجديد هانزي فليك.

وقالت التقارير إن موقف برشلونة من بيع بعض نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لا يزال قائما؛ من أجل مواجهة الأزمة المالية التي يمر بها النادي، خلال السنوات الأخيرة، غير أن لاعبا واحدا لن يتم المساس به في تشكيل هانزي فليك، وهو دي يونغ.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لن يفرط في نجمه الهولندي وفي لاعبين أو ثلاثة آخرين، أمثال أراوخو، وبابلو جافي، وبيدري غونزاليز، على الرغم من الأزمة المالية التي تحاصر النادي.

ويرتبط دي يونغ مع الفريق الكتالوني بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، وراجت خلال الموسم الجاري عديد التقارير حول رحيل لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عاما، لكن موقف النادي صار حاسما برفضه التفريط في دي يونغ حتى نهاية عقده على الأقل.