غوارديولا: إذا لم نفز على توتنهام لن نفوز بالدوري الإنجليزي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه خسر كل المباريات الأربع التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب توتنهام هوتسبير، لكن حامل اللقب يجب أن يغير ذلك عندما يحل ضيفا على فريق شمال لندن، غدًا الثلاثاء.

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 85 نقطة من 36 مباراة، ويتأخر بنقطة واحدة عن آرسنال الذي لعب مباراة إضافية.

وسيمنح فوز سيتي على توتنهام الأفضلية قبل الجولة الختامية من الدوري، إذ يسعى للحصول على اللقب الرابع على التوالي، وهو رقم قياسي.