موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة والمعلق
موعد مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا
يستضيف ستاد (أفيفا) بالعاصمة الإيرلندية دبلن مساء اليوم الأربعاء المواجهة التي تجمع بين أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني في الدور النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.
ويشهد نهائي الدوري الأوروبي مواجهة بين أتالانتا الباحث عن أول تتويج بهذه البطولة وليفركوزن الذي يتطلع لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 1987 – 1988.
وسبق أن تقابل الفريقان في نفس البطولة خلال نسخة 2022 بدور ثمن النهائي وتأهل أتالانتا بفوزه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-2 و1-0 على الترتيب.
وفيما يلي موعد المباراة (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
وتنطلق صافرة الحكم الروماني استيفان كوفاكس في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم الأربعاء.
وتذاع المباراة عبر قناة bein sports HD1 بصوت المعلق عامر الخوذيري.