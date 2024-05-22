موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة والمعلق

يستضيف ستاد (أفيفا) بالعاصمة الإيرلندية دبلن مساء اليوم الأربعاء المواجهة التي تجمع بين أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني في الدور النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويشهد نهائي الدوري الأوروبي مواجهة بين أتالانتا الباحث عن أول تتويج بهذه البطولة وليفركوزن الذي يتطلع لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 1987 – 1988.

وسبق أن تقابل الفريقان في نفس البطولة خلال نسخة 2022 بدور ثمن النهائي وتأهل أتالانتا بفوزه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-2 و1-0 على الترتيب.