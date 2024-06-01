فرحة جنونية لنيمار بعد تتويج الهلال بطلا لكأس الملك
لم يحمل النجم البرازيلي نيمار قميص فريقه الهلال السعودي منذ ما يزيد عن نصف العام، لكنه خطف الأضواء بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة بين الهلال والنصر على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.
وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز بركلات الترجيح (5 ـ 4) على النصر في مباراة مشوقة انتهت بالتعادل بهدف لمثله بعد 120 دقيقة من الإثارة، قبل أن يظهر الحارس المغربي لنادي الهلال ياسين بونو ويقود فريقه لتحقيق اللقب والتتويج بثلاثية تاريخية.
وظهر نيمار، لاعب الهلال الذي يخضع لفترة تأهيل بدني بعد الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم، في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة لمتابعة المباراة قبل أن يهتز فرحا عند تصدي زميله بونو لركلة الترجيح الحاسمة لمهاجم النصر مشاري النمر.
وفيما كان أسطورة الكرة البرتغالية وهداف النصر، كريستيانو رونالدو يبكي بعد الخسارة، عبر نيمار عن فرحته بإحراز اللقب بطريقة جنونية.
وتوج الهلال بلقب كأس الملك للمرة 11 في تاريخه والثانية على التوالي، لينهي موسما رائعا تحت قيادة مدربه البرتغالي جيسوس متوجا للمرة الأولى بالثلاثية (الدوري والكأس وكأس السوبر).
ومنذ انتقاله إلى الهلال في صائفة 2023، لم يلعب نيمار سوى 5 مباريات بقميص بطل السعودية، حيث تعرض في أكتوبر الماضي إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة منتخب البرازيل وأوروغواي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ومنذ ذلك الوقت يخضع النجم البرازيلي للراحة والنقاهة قبل أن يظهر مؤخرا وهو يتدرب على انفراد على أمل العودة في الأشهر الأولى من الموسم الجديد 2024 ـ 2025.