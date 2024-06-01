فرحة جنونية لنيمار بعد تتويج الهلال بطلا لكأس الملك

لم يحمل النجم البرازيلي نيمار قميص فريقه الهلال السعودي منذ ما يزيد عن نصف العام، لكنه خطف الأضواء بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة بين الهلال والنصر على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز بركلات الترجيح (5 ـ 4) على النصر في مباراة مشوقة انتهت بالتعادل بهدف لمثله بعد 120 دقيقة من الإثارة، قبل أن يظهر الحارس المغربي لنادي الهلال ياسين بونو ويقود فريقه لتحقيق اللقب والتتويج بثلاثية تاريخية.

وظهر نيمار، لاعب الهلال الذي يخضع لفترة تأهيل بدني بعد الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم، في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة لمتابعة المباراة قبل أن يهتز فرحا عند تصدي زميله بونو لركلة الترجيح الحاسمة لمهاجم النصر مشاري النمر.