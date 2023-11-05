سبب نفي ريال مدريد التفاوض مع مبابي في بيان رسمي

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي: "بناء على المعلومات التي نشرت مؤخرا في وسائل الإعلام والتي تتكهن بشأن مفاوضات مزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، ريال مدريد يود أن يعلن عن زيف هذه المعلومة تماما وأنه لم تحدث أي مفاوضات مع اللاعب الذي ينتمي لباريس سان جيرمان".

وقالت صحيفة "le Parisien" الفرنسية في معرض تحليلها للبيان وأسباب صدوره، إن "الغرض من بيان إدارة النادي الإسباني بشأن مبابي هو تجنب أي ملاحقة قضائية من قبل سان جيرمان".

وأوضحت: "إذا ثبتت صحة المفاوضات بينما لا يزال مبابي لاعباً في صفوف باريس سان جيرمان، فمن المحتمل أن يتخذ النادي الفرنسي إجراءات قانونية".

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن مستقبل مبابي لم يتحدد بعد، واللاعب يريد أن يمنح نفسه وقتًا لتحليل الوضع وتحديد ما إذا كان سيمدد عقده مع باريس سان جيرمان أم سينضم إلى ريال مدريد.