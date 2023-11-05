سبب نفي ريال مدريد التفاوض مع مبابي في بيان رسمي
أثار إصدار نادي ريال مدريد بيانا رسميا ينفي خلال دخوله في مفاوضات مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الجدل بشأن السبب الرئيس وراءه وتوقيته أيضا.
ويعد مبابي هدفا رئيسًا لنادي ريال مدريد للعام الثالث على التوالي.
ولكن النادي الملكي أصدر بيانا بشأن أنباء التفاوض مع نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.
وجاء بيان ريال مدريد كالتالي: "بناء على المعلومات التي نشرت مؤخرا في وسائل الإعلام والتي تتكهن بشأن مفاوضات مزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، ريال مدريد يود أن يعلن عن زيف هذه المعلومة تماما وأنه لم تحدث أي مفاوضات مع اللاعب الذي ينتمي لباريس سان جيرمان".
وقالت صحيفة "le Parisien" الفرنسية في معرض تحليلها للبيان وأسباب صدوره، إن "الغرض من بيان إدارة النادي الإسباني بشأن مبابي هو تجنب أي ملاحقة قضائية من قبل سان جيرمان".
وأوضحت: "إذا ثبتت صحة المفاوضات بينما لا يزال مبابي لاعباً في صفوف باريس سان جيرمان، فمن المحتمل أن يتخذ النادي الفرنسي إجراءات قانونية".
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن مستقبل مبابي لم يتحدد بعد، واللاعب يريد أن يمنح نفسه وقتًا لتحليل الوضع وتحديد ما إذا كان سيمدد عقده مع باريس سان جيرمان أم سينضم إلى ريال مدريد.
وأشعل مبابي سوق الانتقالات في الصيف الماضي بعدما تقدم بطلب لباريس سان جيرمان يعلن فيه رغبته في عدم تفعيل بند تمديد التعاقد لموسم إضافي حتى صيف 2025.
وبالتالي أصبح الموسم الجاري 2023-24 الأخير له في تعاقده الحالي مع الفريق الباريسي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.
بناءً على القرار، استبعد النادي لاعبه من المران وكذلك أول مباراة من الموسم حتى توصلوا لاتفاق جديد، وبحسب تقارير صحفية، فإن مبابي تنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان وقيمتها 100 مليون يورو من أجل الموافقة على عودته للمشاركة مع الفريق هذا الموسم وبعد أن أعطى تأكيدات للنادي بشأن مستقبله.
مبابي وصل للهدف رقم 251 في مسيرته مع الأندية في جميع المسابقات بواقع 27 مع موناكو و224 مع باريس سان جيرمان في أقل من 8 سنوات.