حقيقة اتهام كريستيانو رونالدو بترسيخ ثقافة الهزيمة في النصر السعودي
وجه الإعلامي السعودي محمد الشيخ، انتقادات لاذعة لنادي النصر وقائده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك عقب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر أمس الجمعة.
ولدى حضوره برنامج "أكشن مع وليد"، الذي يقدمه المذيع وليد الفراج على قناة "أم بي سي أكشن" (MBC ACTION)، قال محمد الشيخ إن "النصر هو من الفرص الكثيرة التي أتيحت له أمام الهلال للفوز بلقب كأس الملك"، مشيرًا إلى أن كريستيانو رونالدو لاعب النصر يحاول دائمًا ترسيخ فكرة أن التحكيم يقف ضده وضد فريقه.
وفي أعقاب مباراة مثيرة وتنافسية إلى أبعد الحدود، أحرز الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة".
وسأل وليد الفراج، ضيفه محمد الشيخ عن تتويج الهلال بكأس الملك، قائلًا: "الزعيم حقق البطولة رقم 69 في مسيرته، ترى أن حظهم قوي؟".
وجاء رد محمد الشيخ بالقول: "ليس الحظ، هناك عمل قوي في الهلال وإستراتيجية ناجحة من إدارته كل ذلك يتظافر مع حب جميع العناصر للنادي، داخل الهلال لا يوجد أي لاعب يظن نفسه النجم الأوحد".
وتابع: "النصر لم يستغل التصرف الساذج من علي البليهي والنقص العددي، بعد طرد خاليدو كوليبالي، كما تكرر الأمر في حصة الركلات الترجيحية عندما جاءت الفرصة لعلي الحسن لحسم اللقب وأهدرها".
ووجه محمد الشيخ اتهامات لرونالدو بترسيخ ثقافة الخسارة داخل فريقه بالحديث باستمرار عن مؤامرة الحكام، قائلا: "بينما كان جيسوس مدرب الهلال حريصا على تركيز لاعبيه هاي الميدان، كان كريستيانو رونالدو في كل مرة يتحدث عن انحياز الحكام للهلال، هو فقط يريد أن يرسخ لمظلومية النصر".
وختم: "التحكيم أيضًا يظلم الهلال في كثير من الأوقات، وفي مباراة اليوم هناك حالة بها ركلة جزاء واضحة لميتروفيتش، وهناك أيضًا انفراد صريح حرم فيه الحكم اللاعب سالم الدوسري من فرصة متابعة اللعب وتسجيل هدف".
وخسر كريستيانو رونالدو الذي أحرز جائزة أفضل هداف في الدوري السعودي برصيد 35 هدفا، كأعلى معدل تهديفي في تاريخ المسابقة، لقبا جديدا مع النصر هو الثالث خلال الموسم الحالي بعد الدوري وكأس السوبر.