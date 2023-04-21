غالتييه يقدم بلاغات ضد صحفيينِ ومسؤول سابق في نيس بسبب "اتهامات العنصرية"

وأعلن أوليفير مارتين محامي كريستوف غالتييه، اليوم الجمعة، تقديم ثلاثة بلاغات ضد صحفيين اثنين، والمسؤول الرياضي السابق في نيس، جوليان فورنيير.

كما رفعت دعوى للتحقيق في التهديدات بالقتل والاضطهاد التي تعرض لها المدرب منذ الكشف عن اتهامات بالعنصرية بحقه ونشر رقم هاتفه الجوال على الشبكات الاجتماعية.

واُتهم فورنييه والصحفي دانييل ريولو، من آر آم سي سبورتس، والصحفي المستقل روماين مولينا بالتشهير، وفقًا لما قاله المحامي لصحيفة ليكيب.

وأمام النيابة العامة الآن ثلاثة أشهر من أجل اتخاذ إجراءات في هذه البلاغات، ما سيفتح جبهة جديدة عقب بدء نيابة نيس في التحقيق في الاتهامات بالعنصرية بحق غالتييه.

ويُتهم غالتييه بالعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء في فريق نيس عندما كان يتولى تدريب الفريق.

ونفى غالتييه الذي غادر نيس في نهاية الموسم الماضي، لتدريب باريس سان جيرمان هذه الاتهامات، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية.