ألمانيا تحقق فوزًا معنويًا على فرنسا بعد إقالة هانز فليك

وجاء هذا الفوز ليعيد بعض الأمل في المنتخب الألماني، بعدما تلقى الفريق خسارة مدوية على أرضه وبين جماهيره يوم السبت الماضي 1 - 4 أمام اليابان، الأمر الذي نتج عن إقالة المدرب هانسي فليك وتعيين رودي فولر مدير المنتخب في المنصب مؤقتا.

ويخوض المنتخب الألماني مباريات ودية استعدادا لأمم أوروبا التي ستقام على أرضه صيف العام المقبل، فيما يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثانية في تصفيات البطولة برصيد 15 نقطة بعد تحقيقه الفوز في كل مبارياته بالمجموعة التي تضم أيضا منتخبات هولندا واليونان وأيرلندا وجبل طارق.