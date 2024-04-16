حقيقة اعتناق الفرنسي بوميل مدرب مولودية الجزائر الإسلام

تداولت الأوساط الإعلامية في الجزائر أن الفرنسي باتريس بوميل، مدرب مولودية الجزائر، اعتنق الدين الإسلامي الحنيف.

وتناقلت الكثير من المواقع الإعلامية ومنصات التواصل خبر إشهار المدرب الفرنسي لمتصدر الدوري الجزائري الممتاز إسلامه، مضيفة أن "بوميل" نطق الشهادتَين في أحد مساجد العاصمة الجزائر، وأكد بذلك اعتناقه الدين الحنيف.

كما راجت معلومات تفيد بأن مدرّب "العميد" صام في الأيّام القليلة الماضية شهر رمضان الكريم؛ ما يؤكد دخوله الإسلام بحسب المصادر ذاتها، لكن إدارة المولودية لم تؤكد أو تنفِ خبر اعتناق مدربها الدين الإسلامي.

وكان المدرب باتريس بوميل (45 سنة) استهلّ مهام تدريب فريق مولودية الجزائر في مارس 2023، وخلال الموسم الحالي قاد الفريق لتصدر ترتيب الدوري الممتاز، بِفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه شباب قسنطينة، ليقترب خطوة نحو إحراز اللّقب، قبل 8 جولات على نهاية السباق، كما بلغ الفريق الدور نصف النّهائي.