بعرض جيد.. ناد برازيلي يقترب من محترف الهلال

اقترب نادي كروزيرو البرازيلي من الحصول على خدمات لاعب الوسط الهجومي للهلال السعودي ميشيل ديلغادو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل وذلك بحسب ما أوردته تقارير إخبارية سعودية.

وأصبح ميشيل ديلغادو الذي أحرز مع الهلال ثلاثية تاريخية خلال موسم 2023 ـ 2024، وذلك بالفوز بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر، محط أنظار العديد من الأندية خاصة البرازيلية، لضمه بداية من الموسم المقبل، إلا أن المقابل المالي الذي وضعه نادي الهلال شرطا للتفريط في خدمات نجمه حال دون استمرار المفاوضات.

ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، تقدم نادي فلامينغو البرازيلي بعرض قيمته 3 ملايين دولار للتعاقد مع الجناح البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما، لكن إدارة الهلال رفضت العرض وطالبت بصفقة قدرها 8 ملايين دولار وهو المبلغ الذي يبدو أن ناديا آخر في الدوري البرازيلي وافق عليه ليقترب من ضم ميشيل.

وأكدت تقارير إخبارية برازيلية، أن نادي كروزيرو أبدى استعداده لتقديم عرض يصل إلى 8 ملايين يورو للتعاقد مع ميشيل وهو بالفعل ما طلبه نادي الهلال.