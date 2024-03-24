الطفلان ليسا ابنيه.. فضيحة خيانة تدمر زواج لاعب ريال مدريد السابق

بدأ جيريمي نجيتاب، لاعب ريال مدريد ومنتخب الكاميرون السابق، إجراءات الطلاق من زوجته بعد علمه بخيانتها له.

لعب جيريمي لريال مدريد ثلاثة مواسم بين عامي 1999 و2002، وكان أحد أفراد جيل ذهبي لمنتخب الكاميرون خلال تلك الفترة.