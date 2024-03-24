الطفلان ليسا ابنيه.. فضيحة خيانة تدمر زواج لاعب ريال مدريد السابق
يملك جيريمي مسيرة احترافية كبيرة
بدأ جيريمي نجيتاب، لاعب ريال مدريد ومنتخب الكاميرون السابق، إجراءات الطلاق من زوجته بعد علمه بخيانتها له.
لعب جيريمي لريال مدريد ثلاثة مواسم بين عامي 1999 و2002، وكان أحد أفراد جيل ذهبي لمنتخب الكاميرون خلال تلك الفترة.
ووفقا لتقرير صحيفة ماركا، فإن جيريمي علم أنه ليس الأب البيولوجي لطفليه.
وحسب التقرير أيضا، فإن الأب الحقيقي للطفلين هو صديق زوجته السابق الذي كانت على علاقة به.
ويملك جيريمي مسيرة احترافية كبيرة، فقد لعب لأندية مثل تشيلسي ونيوكاسل.
وشعر لاعب الكاميرون السابق بالصدمة، بعدما علم أن طفليه التوأم المولودين في 2008 ليسا ابنيه.
وبحسب وثائق المحكمة الكاميرونية، فإن زوجته متهمة "بإفساد الانسجام في زواجهما بسبب سلوكها الدنيء".
وخلصت المحكمة إلى أن أكاذيب زوجته تسببت بصدمة عاطفية لجيريمي.