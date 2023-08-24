نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023/2024
أجرى الاتحاد الآسيوي اليوم الخميس قرعة دوري أبطال آسيا 2024.
وتشهد النسخة الـ21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، وستمتد مواعيد مباريات البطولة من سبتمبر 2023 حتى أيار 2024.
المجموعة الأولى: باختاكور الأوزبكي، الفيحاء السعودي، آهل التركمانستاني، العين الإماراتي.
المجموعة الثانية: السد القطري، ناساف الأوزبكي، الفيصلي الأردني، الشارقة الإماراتي.
المجموعة الثالثة: الاتحاد السعودي، سيباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.
المجموعة الرابعة: الهلال السعودي، نساجي الإيراني، مومباي الهندي، نافباخور الأوزبكي.
المجموعة الخامسة: بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني، النصر السعودي.
ويشارك 20 فريقًا من منطقة الغرب في دور المجموعات الآسيوي، ويتم تقسيمها على 5 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.
وفي نهاية دور المجموعات يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير ولغاية أبريل 2024، على أن تجري مباراتي الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.