نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023/2024

أجرى الاتحاد الآسيوي اليوم الخميس قرعة دوري أبطال آسيا 2024.

وتشهد النسخة الـ21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، وستمتد مواعيد مباريات البطولة من سبتمبر 2023 حتى أيار 2024.

المجموعة الأولى: باختاكور الأوزبكي، الفيحاء السعودي، آهل التركمانستاني، العين الإماراتي.

المجموعة الثانية: السد القطري، ناساف الأوزبكي، الفيصلي الأردني، الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثالثة: الاتحاد السعودي، سيباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

المجموعة الرابعة: الهلال السعودي، نساجي الإيراني، مومباي الهندي، نافباخور الأوزبكي.

المجموعة الخامسة: بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني، النصر السعودي.

ويشارك 20 فريقًا من منطقة الغرب في دور المجموعات الآسيوي، ويتم تقسيمها على 5 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.