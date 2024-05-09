مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف باير ليفركوزن الألماني، الذي يخوض موسماً استثنائياً، فريق روما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" اليوم الخميس.

وفي المباراة الأخرى، بالدور قبل النهائي، يستضيف أتالانتا الإيطالي فريق مارسيليا الفرنسي.

وفي السعودية، يحل فريق النصر ضيفًا على الأخدود، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة