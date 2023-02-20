الاعتداء على علي لطفي حارس الأهلي المصري في السودان يفجر غضب جماهير القلعة الحمراء (فيديو)

وتفجرت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأهلي تجاه هذا الفيديو وسط اعتراضات من جماهير الأهلي تجاه عدم توفير الحماية للاعبي الفريق.

وشهدت المباراة أجواء متوترة بعد مشادة نشبت بين محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي وأحد أفراد الجهاز الطبي بنادي الهلال أثناء الدخول لعلاج أحد لاعبي الفريق السوداني.

ورفض مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي التعليق على هذه الواقعة مؤكدًا لشبكة "إرم نيوز" أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يناقش التقرير الصادر عن العامري فاروق نائب رئيس النادي عقب لقاء أسوان يوم الثلاثاء المقبل بالدوري المصري.

وبدأ الأهلي استعداده لمباراة أسوان بالتدريبات دون راحة في محافظة أسوان استعدادا لمواجهة الدوري.

وتلقى الأهلي 3 خسائر متتالية بعد الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 1/4 في نصف نهائي كأس العالم للأندية ثم الخسارة أمام فلامنغو البرازيلي بنتيجة 2/4 في لقاء تحديد المركز الثالث بنفس البطولة قبل الخسارة أمام الهلال.