ساوثهامبتون يعود إلى الدوري الإنجليزي على حساب ليدز يونايتد

ضمن ساوثهامبتون العودة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب 1-صفر على ليدز يونايتد في نهائي ملحق الصعود اليوم الأحد بعد موسم واحد قضاه في الدرجة الثانية.

وسجل أدام أرمسترونغ لاعب ساوثامبتون هدفا في الشوط الأول ليقود فريقه للصعود على حساب ليدز الذي كافح للعودة في النتيجة لكن العارضة حرمت البديل دانييل جيمس من التسجيل في الشوط الثاني.