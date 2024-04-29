ليفربول يحدد سعر محمد صلاح

ونشبت مشادة كلامية بين صلاح ويورغن كلوب خلال مباراة ويستهام وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وقال موقع Football Insider إن ليفربول سيطلب مبلغ يبدأ من 100 مليون جنيه إسترليني وقد يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على بيع محمد صلاح.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مطلوب في دوري المحترفين السعودي، ويعتقد نادي ليفربول أن الرقم لن يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف الموقع أن إدارة الريدز ستكون أكثر انفتاحًا على الصفقة الآن بسبب اقتراب عقده من النهاية، ومع قدوم مدرب جديد إلى آنفيلد.

وواصل التقرير: "إذا تمت صفقة بأموال كبيرة، يمكن لخليفة يورغن كلوب - والذي من المقرر أن يكون آرني سلوت - استخدام بعض الأموال لتعزيز فريقه".

وعلى الرغم من تراجع مستوى صلاح مؤخرًا، فإن مشجعي النادي لا يريدون خسارة نجمهم الأول.