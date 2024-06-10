رودريغو يشعل صراعًا افتراضيًّا بين الهلال والنصر
أشعل نجم ريال مدريد الإسباني، رودريغو جويس، صراعًا افتراضيًّا على منصات التواصل الاجتماعي بين جمهوري الهلال والنصر، في ظل الأنباء التي خرجت مؤخرًا عن احتمالية مغادرة اللاعب صفوف "الميرنغي" في الموسم المقبل.
وانتشرت بقوة هذه التقارير مع انضمام كيليان مبابي لريال مدريد، حيث بات من المتوقع أن يكون هناك ضحية في الفريق، في ظل تألق فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، وتشير أغلب التقارير إلى أن رودريغو سيكون صاحب الفرص الأقل للاستمرار في الفريق مع وصول النجم الفرنسي وحصوله على مكانه الأساسي في تشكيلة كارلو أنشيلوتي.
ودشنت جماهير الهلال، هاشتاغًا على منصة "إكس" باسم "#رودريغو_مطلب_هلالي" وذلك من أجل حث إدارة فهد بن نافل دفع للتحرك والتعاقد مع اللاعب لدعم صفوف "الزعيم" الموسم المقبل بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
وعلى الفور تحركت جماهير النصر التي أبدت رغبتها في رؤية اللاعب بقميص "العالمي" من خلال هاشتاغ "#رودريغو_مطلب_النصر".
وقال مشجع هلالي: "الخيار الأمثل والأفضل للهلال أتمنى فعل المستحيل من أجل التوقيع معه، خصوصًا أنه احتياج كبير ونحن مُقبلون على كأس عالم ضخم جدًّا".
وأشار آخر: "عالمية 2025 تستحق أن تدفع مهرها وتبذل الغالي والنفيس من أجل مشاركة مشرفة للوطن وللهلال".
فيما قال مشجع آخر للنصر، إن "النجم البرازيلي يعد الخيار الأمثل للعالمي".
ورغم كل هذه المطالبات، فإن رودريغو أكد في تصريحات له أخيرة أنه يريد الاستمرار في صفوف ريال مدريد، الذي يرتبط معه بعقد حتى يونيو 2028.
وانضم رودريغو إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من سانتوس البرازيلي، ومنذ ذلك الوقت خاض مع "الميرنغي" 216 مباراة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 54 هدفًا مع تقديم 41 تمريرة حاسمة.