رودريغو يشعل صراعًا افتراضيًّا بين الهلال والنصر

أشعل نجم ريال مدريد الإسباني، رودريغو جويس، صراعًا افتراضيًّا على منصات التواصل الاجتماعي بين جمهوري الهلال والنصر، في ظل الأنباء التي خرجت مؤخرًا عن احتمالية مغادرة اللاعب صفوف "الميرنغي" في الموسم المقبل.

وانتشرت بقوة هذه التقارير مع انضمام كيليان مبابي لريال مدريد، حيث بات من المتوقع أن يكون هناك ضحية في الفريق، في ظل تألق فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، وتشير أغلب التقارير إلى أن رودريغو سيكون صاحب الفرص الأقل للاستمرار في الفريق مع وصول النجم الفرنسي وحصوله على مكانه الأساسي في تشكيلة كارلو أنشيلوتي.

ودشنت جماهير الهلال، هاشتاغًا على منصة "إكس" باسم "#رودريغو_مطلب_هلالي" وذلك من أجل حث إدارة فهد بن نافل دفع للتحرك والتعاقد مع اللاعب لدعم صفوف "الزعيم" الموسم المقبل بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وعلى الفور تحركت جماهير النصر التي أبدت رغبتها في رؤية اللاعب بقميص "العالمي" من خلال هاشتاغ "#رودريغو_مطلب_النصر".