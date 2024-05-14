حبة الكريز.. الصفقة التي يبحث عنها الهلال السعودي
أيام قليلة تفصلنا عن بداية سوق الانتقالات، وفيه ينتظر الجميع تحرك الأندية السعودية، وكيف سيتعاملون مع صفقات هذا الصيف، بعد موسم أول تواجد فيه كبار نجوم العالم في دوريهم.
الفرق السعودية المختلفة ستحب أن تدعم نفسها بأقوى الأسماء من جديد سعيًا من أجل منافسة الهلال الذي حصد الأخضر واليابس، لكن بمن يمكنه الهلال دعم نفسه؟
الهلال فريق شبه متكامل بالفعل، لكن هناك أسماء لو انضمت لصفوف الزعيم ستكون بمثابة حبة الكريز التي تزين كعكتهم الرائعة.
ذلك ما سنحاول أن نتحدث عنه فيما يلي، في ظل حصول الهلال على معظم البطولات المتاحة وتقديمه لموسم تاريخي سيظل في ذاكرة الجميع.
جواو كانسيلو
نجم مانشستر سيتي المعار لصفوف برشلونة هو بالتأكيد صفقة رابحة للهلال لو تم الانتقال مثلما قالت صحيفة "سبورت" في نهاية مارس.
كانسيلو سيكون إضافة في مركز الظهير بكل تأكيد، بالرغم من عيوبه الدفاعية، إلا أنه سيكون تحسينًا كبيرًا في ذلك المركز بالنسبة للزعيم.
رافينيا
لاعب آخر في صفوف برشلونة ارتبط بالهلال في الأسابيع الماضية هو البرازيلي رافينيا جناح النادي الكتالوني.
رافينيا لم يقدم لتلك اللحظة ما يقنع جماهير برشلونة بوجوده كلاعب أساسي في صفوف الفريق، بالرغم من اعتماد تشافي هيرنانديز عليه في غالبية الأوقات.
انتقال رافينيا للهلال قد يكون جيدًا للزعيم في ظل الغياب المستمر لنيمار بسبب الإصابات، واحتياج الفريق لوجود لاعب بديل لمواطنه البرازيلي مالكوم الذي يقدم مستويات جيدة.
محمد صلاح
النجم المصري الذي ارتبط أكثر بالاتحاد سيكون حقًا الكريزة التي ستوضع على كعكة الهلال في ظل ما سيأتي به من إضافة رائعة لهجوم النادي السعودي.
صلاح هو بالتأكيد أفضل من مالكوم، ولن يأخذ الكثير من الوقت للتأقلم لعدة عوامل ثقافية ولغوية.
انتقال صلاح إلى الهلال سيكون بضخامة انتقال نيمار إلى الزعيم أو رونالدو إلى النصر، وسيترك صدى كبير في كرة القدم العالمية.
كاسيميرو
نجم مانشستر يونايتد لا يمر بأفضل أوقاته في صفوف الفريق الإنجليزي، لكن هذا ليس بذنبه في المقام الأول بل ذنب الظروف والمدير الفني الذي دفع باللاعب في مركز قلب الدفاع.
بعيدًا عن ذلك كاسيميرو سيكون إضافة بكل تأكيد لوسط ملعب الهلال وعلى الرغم من صعوبة الأمر إلا أنه سيظهر على الأرجح بشكل جيد وسط أسماء مثل روبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش وغيرهم من النجوم.
ريتشارليسون
لاعب توتنهام الحالي هو أحد هدافي الفريق والدوري الإنجليزي برصيد 11 ويستطيع أن يكون إضافة لصوفف الهلال.
لكن في نهاية اليوم لن يكون هو الصفقة التي قد يتمحور حولها سوق انتقالات الزعيم، فهناك العديد من الخيارات أفضل منه بالفعل في صفوف الفريق.
فيكتور أوسيمين
لن يكون ضم النجم النيجيري صعبًا بالنسبة للهلال، وبالتأكيد سيكون له صداه الواسع عالميًا، فمهاجم نابولي صاحب الـ 25 عامًا لا يزال أمامه سنوات طويلة في الملاعب والكثير ليقدمه وهو ثاني أغلى النجوم في الدوري الإيطالي.
لكن جدوى انتقاله لا يمكن تبريرها حقًا في ظل وجود ميتروفيتش، الوحيد الذي استطاع منافسة كريستيانو رونالدو على صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، حتى وإن فشل في ذلك، يظل أحد أفضل المهاجمين في الموسم الجاري على مستوى العالم.