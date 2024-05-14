حبة الكريز.. الصفقة التي يبحث عنها الهلال السعودي

الفرق السعودية المختلفة ستحب أن تدعم نفسها بأقوى الأسماء من جديد سعيًا من أجل منافسة الهلال الذي حصد الأخضر واليابس، لكن بمن يمكنه الهلال دعم نفسه؟

الهلال فريق شبه متكامل بالفعل، لكن هناك أسماء لو انضمت لصفوف الزعيم ستكون بمثابة حبة الكريز التي تزين كعكتهم الرائعة.

ذلك ما سنحاول أن نتحدث عنه فيما يلي، في ظل حصول الهلال على معظم البطولات المتاحة وتقديمه لموسم تاريخي سيظل في ذاكرة الجميع.