بيلينغهام يؤدي احتفاله الأيقوني أمام طائرة منتخب إنجلترا (صور)

ويتصدر جود بيلينغهام، الذي ساعد ريال مدريد على الفوز بدوري أبطال أوروبا، قائمة إنجلترا في بطولة اليورو المقبلة.

وتبدأ إنجلترا مسيرتها في بطولة أوروبا بمواجهة صربيا في المجموعة الثالثة يوم 16 يونيو الجاري.

وأمام سلم الطائرة، كرر بيلينغهام احتفاله الشهير، الذي يظهر فيه وهو يمد يديه على جانبيه.