بيلينغهام يؤدي احتفاله الأيقوني أمام طائرة منتخب إنجلترا (صور)
أدى الإنجليزي جود بيلينغهام، احتفاله الأيقوني الشهير، أمام سلم الطائرة، التي ستقل المنتخب الإنجليزي إلى ألمانيا، لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
ويتصدر جود بيلينغهام، الذي ساعد ريال مدريد على الفوز بدوري أبطال أوروبا، قائمة إنجلترا في بطولة اليورو المقبلة.
وتبدأ إنجلترا مسيرتها في بطولة أوروبا بمواجهة صربيا في المجموعة الثالثة يوم 16 يونيو الجاري.
وأمام سلم الطائرة، كرر بيلينغهام احتفاله الشهير، الذي يظهر فيه وهو يمد يديه على جانبيه.
وقدم بيلينغهام، الذي خاض آخر مبارياته مع إنجلترا في فترة التوقف الدولي في مارس الماضي، موسما رائعا مع ناديه، حيث فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بجانب حصوله على جوائز فردية.
وحصل بيلينغهام (20 عاما) على فترة راحة إضافية بعد فوز ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا على بروسيا دورتموند.
ولم يشارك النجم الشاب في خسارة إنجلترا 1-صفر أمام أيسلندا في آخر مبارياتها الودية استعدادا لبطولة أوروبا.