هاري كين يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي 2024

ووصل رصيد كين إلى 36 هدفًا، متجاوزًا سيرهو غيراسي الذي سجل 28 هدفًا مع شتوتغارت، بينما حلّ كيليان مبابي وإرلينغ هالاند في المركز الثالث برصيد 27 هدفًا لكل منهما.

هاري كين لا يزال بإمكانه تحقيق لقبه الأول هذا الموسم،؛ إذ يتواجد ضمن قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في بطولة يورو 2024.

وكان كين بلا شك أفضل لاعب في بايرن ميونخ على مدار الموسم، على الرغم من ابتعاده عن المنافسة على لقب البوندسليغا، إلا أنه سجل 36 هدفًا.

يذكر أن الفائزين السابقين بجائزة الحذاء الذهبي هم إرلينغ هالاند، وروبرت ليفاندوفسكي (مرتين)، وشيرو إيموبيلي.