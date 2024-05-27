هاري كين يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي 2024
لم يحالف الحظ هاري كين في بداية مسيرته مع بايرن ميونخ، فقد خرج المهاجم الإنجليزي خالي الوفاض، بعد خسارة لقب البوندسليغا، ووداع بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
ومع ذلك، لم يذهب هداف بايرن ميونخ خالي الوفاض، حيث حصد جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، وذلك بعد احتساب أهدافه في أهم بطولات القارة العجوز.
ووصل رصيد كين إلى 36 هدفًا، متجاوزًا سيرهو غيراسي الذي سجل 28 هدفًا مع شتوتغارت، بينما حلّ كيليان مبابي وإرلينغ هالاند في المركز الثالث برصيد 27 هدفًا لكل منهما.
هاري كين لا يزال بإمكانه تحقيق لقبه الأول هذا الموسم،؛ إذ يتواجد ضمن قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في بطولة يورو 2024.
وكان كين بلا شك أفضل لاعب في بايرن ميونخ على مدار الموسم، على الرغم من ابتعاده عن المنافسة على لقب البوندسليغا، إلا أنه سجل 36 هدفًا.
يذكر أن الفائزين السابقين بجائزة الحذاء الذهبي هم إرلينغ هالاند، وروبرت ليفاندوفسكي (مرتين)، وشيرو إيموبيلي.
ويتم احتساب نقاط الحذاء الذهبي من يوليو إلى يونيو من العام التالي، أي خلال الموسم الأوروبي.. وهي واحدة من أهم الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.
ويتم منح نقطتين لكل هدف في البطولات الخمس الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز والبوندسليغا والإسباني والإيطالي والفرنسي)، ونقطة ونصف لكل هدف في باقي البطولات المحلية.
تُحتسب الإحصائيات دائمًا داخل أوروبا، ولهذا السبب هناك لاعبون على الرغم من تسجيلهم عشرات الأهداف في مناطق أخرى من العالم، لا يدخلون في المنافسة على الجائزة، حدث هذا خلال الموسم الحالي مع كريستيانو رونالدو، الذي يلعب في النصر السعودي، وليونيل ميسي، الذي يلعب في إنتر ميامي الأمريكي.