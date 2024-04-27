رونالدو يتسلم جائزة جديدة في السعودية (صورة)
تسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين السعودي عن شهر مارس الماضي، بعد تألقه بشكل لافت خلال الجولات (23 و24 و25) في البطولة.
وجاء تسلم رونالدو لجائزته قبل انطلاق مباراة النصر أمام الخليج، مساء السبت.
وسجل رونالدو 4 أهداف في آخر مباراتين مع النصر في بطولة الدوري، منها هدف الفوز أمام الأهلي في الجولة 24، و3 أهداف "هاتريك" أمام الطائي في الجولة 24.
وهذه هي المرة الرابعة التي يحصل فيها كريستيانو على جائزة لاعب الشهر في الموسم الحالي من دوري المحترفين، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في شهري أغسطس وسبتمبر 2023، ثم تتويجه من جديد بجائزة أفضل لاعب في الدوري خلال شهر ديسمبر 2023، ليحصل على الجائزة للمرة الرابعة في موسم 2023-2024 خلال شهر مارس الماضي.
ووصل "الدون" إلى الملاعب السعودية في يناير 2023، ليتوج أيضاً بجائزة لاعب الشهر في الدوري خلال موسم 2022-2023 مرة واحدة، بعد فوزه بالجائزة في شهر فبراير 2023، ليصل المجموع الكلي إلى 5 جوائز خلال عام ونصف العام.
وخلال موسم 2023-2024، يعد رونالدو الأكثر تهديفاً وتمريراً للكرات الحاسمة في المسابقة، بعد أن رفع رصيده إلى 29 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.
ويتواجه النصر مع الخليج على أرضية استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار مواجهات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري السعودي.
ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، حقق الفوز في 22 لقاء، وتعادل في 2، وخسر في 4 مواجهات.
على الجانب الآخر يتواجد فريق الخليج في المركز الحادي عشر في جدول الدوري السعودي، ولديه 35 نقطة حصل عليها من 28 مواجهة، إذ فاز في 9، وتعادل في 8، وخسر 11 مباراة.