رونالدو يتسلم جائزة جديدة في السعودية (صورة)

تسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين السعودي عن شهر مارس الماضي، بعد تألقه بشكل لافت خلال الجولات (23 و24 و25) في البطولة.

وجاء تسلم رونالدو لجائزته قبل انطلاق مباراة النصر أمام الخليج، مساء السبت.

وسجل رونالدو 4 أهداف في آخر مباراتين مع النصر في بطولة الدوري، منها هدف الفوز أمام الأهلي في الجولة 24، و3 أهداف "هاتريك" أمام الطائي في الجولة 24.

وهذه هي المرة الرابعة التي يحصل فيها كريستيانو على جائزة لاعب الشهر في الموسم الحالي من دوري المحترفين، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في شهري أغسطس وسبتمبر 2023، ثم تتويجه من جديد بجائزة أفضل لاعب في الدوري خلال شهر ديسمبر 2023، ليحصل على الجائزة للمرة الرابعة في موسم 2023-2024 خلال شهر مارس الماضي.