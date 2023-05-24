ميسي يودع جوردي ألبا برسالة مؤثرة (شاهد)

وأعلن نادي برشلونة رحيل المدافع جوردي ألبا عن الفريق بنهاية الموسم بعد 11 عاما قضاها في صفوف النادي.

وألبا ثالث لاعب ينهي مسيرته الطويلة مع النادي هذا الموسم بعد سيرجيو بوسكيتس الذي يستعد لحزم حقائبه، وجيرار بيكيه الذي أعلن اعتزاله في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" رسالة وداع إلى جوردي ألبا قال فيها: "لقد كنت أكثر من مجرد زميل في الفريق، وشريك حقيقي على أرض الملعب.. كم هو جميل أن تكون قادرًا أيضًا على الاستمتاع بمدى توافقنا على المستوى الشخصي”.

وأضاف: "أنت تعلم أنني أتمنى لك دائمًا الأفضل ولعائلتك أيضًا، أتمنى أن تستمر مرحلتك الجديدة في تحقيق الكثير من النجاح والسعادة.. شكرًا على كل شيء يا جوردي".