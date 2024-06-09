تصفيات المونديال: منتخب تونس يحافظ على صدارة مجموعته بالتعادل مع ناميبيا
حافظ المنتخب التونسي، على صدارة المجموعة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026، عقب تعادله أمام ناميبيا.
وتعادل منتخب تونس سلبيًا أمام ناميبيا دون أهداف، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.
ولم تشهد المباراة أي خطورة على المرميين، باستثناء تسجيل ناميبيا هدفًا في الدقيقة 14، لكن حكم المباراة رفض احتسابه، ومنح حارس تونس الحارس بشير بن سعيد خطأ لصالحه.
وكانت أخطر فرص تونس في الشوط الثاني تسديدة غيلان الشعلالي من خارج المنطقة التي علت العارضة في الدقيقة 83.
بهذا التعادل رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة.
وحل منتخب ناميبيا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.
وسيمثل أفريقيا تسعة منتخبات على الأقل في نسخة كأس العالم المقبلة، التي تضم 48 فريقا وتستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إلى جانب إمكانية مشاركة فريق إضافي من خلال ملحق التصفيات.