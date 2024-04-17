لاعبو ريال مدريد يتفادون السير على شعار مانشستر سيتي (فيديو)

في لقطة رائعة، تفادى لاعبو ريال مدريد خلال دخولهم لملعب الاتحاد لإجراء تدريباتهم قبل مواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، السير أو دهس شعار السيتي المتواجد في مدخل الملعب.

ويستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إطار منافسات إياب ربع نهائي البطولة، موسم 2023/24.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، على ملعب "سانتياغو برنانبيو".

ويلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من مباراة بايرن ميونخ وآرسنال، في إطار منافسات نصف نهائي البطولة.