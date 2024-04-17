لاعبو ريال مدريد يتفادون السير على شعار مانشستر سيتي (فيديو)
في لقطة رائعة، تفادى لاعبو ريال مدريد خلال دخولهم لملعب الاتحاد لإجراء تدريباتهم قبل مواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، السير أو دهس شعار السيتي المتواجد في مدخل الملعب.
ويستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إطار منافسات إياب ربع نهائي البطولة، موسم 2023/24.
وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، على ملعب "سانتياغو برنانبيو".
ويلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من مباراة بايرن ميونخ وآرسنال، في إطار منافسات نصف نهائي البطولة.
ونشر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير فيديو للحظة دخول اللاعبين للملعب وعلق عليه: "تجسيد للرقي من ريال مدريد، تفادى اللاعبون المرور على شعار مانشستر سيتي عند خروجهم للتدريب في ملعب الاتحاد".
وصعد ريال مدريد من دور الـ16 على حساب لايبزيغ، بعد أن فاز في الذهاب بهدف نظيف وتعادل في لقاء الإياب، بينما تأهل مانشستر سيتي بعد التفوق على كوبنهاغن بالفوز 3-1 في مباراتي الذهاب والإياب.
واجه نادي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في 11 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخ الفريقين.
وحقق الملكي الفوز في 3 مباريات، بينما انتصر مانشستر سيتي في 4 لقاءات، وحسم التعادل 4 مواجهات.