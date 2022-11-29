تقارير: ابنة ملك إسبانيا تقع في حب غافي

وتدرس أميرة أستورياس في مدرسة أتلانتيك في جلامورغان في ويلز، حيث تلقى العديد من أفراد العائلة المالكة من مختلف البلدان الأوروبية تعليمهم، وهي التالية في ترتيب العرش الإسباني.

ووالدها ملك إسبانيا، فيليب السادس، موجود حاليًا في الدوحة حيث يحضر فعاليات كأس العالم ويدعم منتخب بلاده، وقد توجه إلى غرفة الملابس لتهنئة لاعبي الفريق عقب الفوز الكاسح 7-صفر على كوستاريكا يوم الأربعاء الماضي.

ولوحظ أن لديه قميصًا موقعًا من غافي بحجم أصغر بكثير من حجم جسمه، الأمر الذي يشير إلى أنه قد يكون لابنته البالغة من العمر 17 عامًا.

وليونور أصغر بسنة من غافي، الذي بلغ 18 عامًا في وقت سابق من هذا العام.