ميسي يشاهد خسارة إنتر ميامي أمام مونتريال في الدوري الأمريكي (فيديو)
شاهد الأرجنتيني ليونيل ميسي خسارة فريقه إنتر ميامي أمام نظيره مونتريال، في اللقاء الذي جمعهما، فجر يوم الإثنين، خلال تواجده في الملعب وهو خارج القائمة بسبب الإصابة.
وتواجه الفريقان في إطار لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي، حيث خسر إنتر ميامي بنتيجة (3-2).
ولم تشهد المباراة مشاركة ميسي بداعي الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة، في حين شارك زميله لويس سواريز كبديل في الدقيقة 77.
وظهر ميسي في المدرجات بجانب زوجته أنتونيلا، وهما يتابعان أحداث اللقاء.
وسجل فرناندو ألفاريز هدف التقدم لصالح مونتريال في الدقيقة 13.
وتعادل ليوناردو كامبانا لإنتر ميامي، في الدقيقة 71، ولكن هذا لم يدم طويلًا؛ إذ أحرز ماتياس كوكارو هدف التقدم لمونتريال في الدقيقة 75.
وواصل مونتريال تفوقه على إنتر ميامي بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 78 عن طريق سونوسي إبراهيم.
وقلّص إنتر ميامي الفارق من جديد عن طريق جوردي ألبا، الذي سجل هدفًا في الدقيقة 80.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مونتريال إلى 7 نقاط في المركز الثاني، في المجموعة الشرقية، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي.
وعقب المباراة، أكد المتحدّث الرسمي لإنتر ميامي بأن غياب ميسي عن اللقاء جاء للراحة فقط ولا شيء أكثر، مؤكدا تواجده في المباراة المقبلة بكأس الأبطال ضد ناشفيل.