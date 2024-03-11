ميسي يشاهد خسارة إنتر ميامي أمام مونتريال في الدوري الأمريكي (فيديو)

شاهد الأرجنتيني ليونيل ميسي خسارة فريقه إنتر ميامي أمام نظيره مونتريال، في اللقاء الذي جمعهما، فجر يوم الإثنين، خلال تواجده في الملعب وهو خارج القائمة بسبب الإصابة.

وتواجه الفريقان في إطار لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي، حيث خسر إنتر ميامي بنتيجة (3-2).

ولم تشهد المباراة مشاركة ميسي بداعي الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة، في حين شارك زميله لويس سواريز كبديل في الدقيقة 77.

وظهر ميسي في المدرجات بجانب زوجته أنتونيلا، وهما يتابعان أحداث اللقاء.