علي البليهي يشتبك مع كويلار زميله في الهلال (فيديو)
شهدت مباراة الهلال ضد فولاد الإيراني اشتباكًا بين علي البليهي وزميله كويلار عقب نهاية المباراة التي شهدت فوز الزعيم وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وجاء الاشتباك بين البليهي وكويلار بعد لحظات من فض اشتباك بين البليهي ولاعبي فولاد.
وقام كويلار بتعنيف البليهي، الذي لم يتحمل كلام زميله، ودخل في مشادة قوية معه.
وتأهل نادي الهلال لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن فاز على فولاد خوزستان الإيراني 1/0، ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسجل المالي موسى ماريغا هدفا في الدقيقة 87 ليقود الهلال السعودي حامل اللقب ووصيف بطل العالم للفوز 1-صفر على فولاد خوزستان الإيراني ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الخميس.
وعلى استاد الجنوب في الوكرة، سيطر التعادل السلبي على المباراة حتى قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي حين لعب البديل صالح الشهري تمريرة وضعت ماريغا في مواجهة المرمى ليسددها بنجاح في الزاوية اليمنى لمرمى فولاد محرزا هدف الفوز الثمين.
وقبلها في الدقيقة 72 منعت عارضة مرمى الهلال هدفا محققا للفريق الإيراني، الذي خاض المباراة في غياب مدربه جواد نيكونام الذي استقال قبل أيام وحل محله المدرب المؤقت حمید رضا رجبي.
وكان الدحيل فاز على الشباب السعودي 2-1 في وقت سابق اليوم بفضل ثنائية الكيني مايكل أولونجا، ليتأهل لأول مرة في تاريخه للدور قبل النهائي.
وسيقام الدور قبل النهائي يوم الأحد على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني، في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل نيسان والسادس من مايو أيار.