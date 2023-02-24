علي البليهي يشتبك مع كويلار زميله في الهلال (فيديو)

وتأهل نادي الهلال لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن فاز على فولاد خوزستان الإيراني 1/0، ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل المالي موسى ماريغا هدفا في الدقيقة 87 ليقود الهلال السعودي حامل اللقب ووصيف بطل العالم للفوز 1-صفر على فولاد خوزستان الإيراني ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الخميس.

وعلى استاد الجنوب في الوكرة، سيطر التعادل السلبي على المباراة حتى قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي حين لعب البديل صالح الشهري تمريرة وضعت ماريغا في مواجهة المرمى ليسددها بنجاح في الزاوية اليمنى لمرمى فولاد محرزا هدف الفوز الثمين.

وقبلها في الدقيقة 72 منعت عارضة مرمى الهلال هدفا محققا للفريق الإيراني، الذي خاض المباراة في غياب مدربه جواد نيكونام الذي استقال قبل أيام وحل محله المدرب المؤقت حمید رضا رجبي.