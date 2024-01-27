ترتيب الدوري الإسباني.. سقوط مدو لبرشلونة أمام فياريال
اكتسح فريق فياريال نظيره برشلونة، بنتيجة (5-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ22 للدوري الإسباني.
وتقدم فياريال بهدفين في الدقيقتين 41 و54 عن طريق جيرارد مورينو وإلياس أخوماش.
وقلب فريق برشلونة تأخره إلى تقدم في الشوط الثاني، وسجل لاعبوه ثلاثية عن طريق غوندوغان وبيدري وإيريك بايلي، لاعب فياريال هدفا في مرماه، في الدقائق 60 و68 و71.
ولكن فياريال رفض أن يتراجع وسجل جونسالو جيديس هدف التعادل الثالث في الدقيقة 84.
وطالب لاعبو برشلونة بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 91، لوجود لمسة يد على كوميسانيا مدافع فياريال، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو لم يحتسب الحكم أي شيء، وقرر استكمال اللعب.
ثم انتفض فياريال وسجل هدفين في الدقيقة 98 و100 عن طريق ألكسندر سورلوث وخوسي لويس موراليس.
بهذه النتيجة، توقف رصيد برشلونة عند النقطة 44 في المركز الثالث، فيما وصل فياريال للنقطة 23 محتلا المركز الـ14.