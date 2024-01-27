ترتيب الدوري الإسباني.. سقوط مدو لبرشلونة أمام فياريال

اكتسح فريق فياريال نظيره برشلونة، بنتيجة (5-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ22 للدوري الإسباني.

وتقدم فياريال بهدفين في الدقيقتين 41 و54 عن طريق جيرارد مورينو وإلياس أخوماش.

وقلب فريق برشلونة تأخره إلى تقدم في الشوط الثاني، وسجل لاعبوه ثلاثية عن طريق غوندوغان وبيدري وإيريك بايلي، لاعب فياريال هدفا في مرماه، في الدقائق 60 و68 و71.