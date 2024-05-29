العين على الأهداف القادمة.. جماهير الزعيم تتغنى بالإنجاز الآسيوي (فيديو)
احتفت جماهير نادي العين على طريقتها الخاصة بتتويج فريقها بدوري أبطال آسيا وذلك في آول مباراة بعد إحراز اللقب السبت الماضي على حساب يوكوهاما الياباني في ستاد هزاع بن زايد في أبو ظبي.
وقبل المباراة التي جمعت العين بمضيفه الوصل في الجولة 25 وقبل الأخيرة من الدوري الإماراتي للمحترفين قامت الجماهير العيناوية "تيفو" عملاق ومعبر تغنت خلاله بالإنجاز الآسيوي الأخير، وهو الثاني في سجلات نادي العين.
ورفع المشجعون "تيفو" كتبت عليه عبارات "الآن إلى الأهداف (الألقاب) القادمة (بالإنجليزية) باللونين المميزين للنادي.
ويبدو أن جماهير الزعيم بدأت فعليا في التطلع إلى الإنجاز القادم.
وقبل المباراة التقط فريق العين صورة مع رمز بطولة دوري أبطال آسيا جمعت اللاعبين وكل أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري المرافق.
وخسر العين صاحب المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين مباراته أمام الوصل المتصدر، بنتيجة (4 ـ 2) ليتجمد رصيده عند 42 نقطة مقبل 64 نقطة للوصل.
وكان رفاق المهاجم سفيان رحيمي اعتلوا يوم السبت الماضي عرش الكرة الآسيوية بعد الفوز على يوكوهاما الياباني (5 ـ 1) في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023 ـ 2024 ليتوجوا باللقب القاري الثاني في تاريخ النادي بعد إنجاز أول في عام 1983.