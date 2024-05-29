العين على الأهداف القادمة.. جماهير الزعيم تتغنى بالإنجاز الآسيوي (فيديو)

احتفت جماهير نادي العين على طريقتها الخاصة بتتويج فريقها بدوري أبطال آسيا وذلك في آول مباراة بعد إحراز اللقب السبت الماضي على حساب يوكوهاما الياباني في ستاد هزاع بن زايد في أبو ظبي.

وقبل المباراة التي جمعت العين بمضيفه الوصل في الجولة 25 وقبل الأخيرة من الدوري الإماراتي للمحترفين قامت الجماهير العيناوية "تيفو" عملاق ومعبر تغنت خلاله بالإنجاز الآسيوي الأخير، وهو الثاني في سجلات نادي العين.

ورفع المشجعون "تيفو" كتبت عليه عبارات "الآن إلى الأهداف (الألقاب) القادمة (بالإنجليزية) باللونين المميزين للنادي.

ويبدو أن جماهير الزعيم بدأت فعليا في التطلع إلى الإنجاز القادم.

وقبل المباراة التقط فريق العين صورة مع رمز بطولة دوري أبطال آسيا جمعت اللاعبين وكل أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري المرافق.