موقف ليفربول النهائي من بيع نجم خط الهجوم

وتداولت عديد التقاير خلال الفترة الأخيرة أخبارا مفادها أن داروين نونيز الذي يمر بفترة صعبة في فريق المدرب يورغن كلوب، قد ينتقل إلى نادي برشلونة بعد موسم واحد في الدوري الإنجليزي.

وأثار داروين نونيز، المزيد من الجدل بشأن مستقبله بعد ظهور أخبار تؤكد أن برشلونة لديه رغبة في الحصول على خدمات نونيز نهاية الموسم الحالي.

وفي وقت سابق حذف نونيز كل الصور المتعلقة بنادي ليفربول عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، فيما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن اللاعب سافر إلى مدينة برشلونة، حيث التقى مواطنه لاعب الفريق الكتالوني، رونالد أراوخو كإشارة على أن معلومات استعداده للانضمام للبارسا لم تأت من فراغ.

وشارك نونيز الذي انضم إلى ليفربول قادما من بنفيكا البرتغالي في صائفة 2022، 49 مباراة خلال الموسم الجاري في كل المسابقات، وسجل 17 هدفا مع 12 تمريرة حاسمة لكنه لم يسجل أهدافا خلال المباريات الثماني الأخيرة لفريقه، إذ يعود آخر عهد له بالأهداف إلى 4 أبريل أمام شيفيلد في الجولة 31 من البريمرليغ.