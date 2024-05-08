موقف ليفربول النهائي من بيع نجم خط الهجوم
قرر نادي ليفربول الإنجليزي عدم التفريط في لاعب خط الهجوم، داروين نونيز والاحتفاظ به خلال الموسم المقبل وذلك بعد رواج الكثير من الأخبار بخصوص قرب مغادرة اللاعب الأوروغواياني لملعب "أنفيلد" بعد الانتقادات الجماهيرية التي طالته وتراجع أدائه خلال موسمه الثاني في الفريق.
ووفقا لتقارير إخبارية إنجليزية، أصبح موقف ليفربول النهائي من بيع نونيز (24 عاما) أكثر وضوحا وإيجابية وذلك بعد اتخاذ قرار بأن اللاعب لن يغادر النادي طالما أنه يعتبر أنه لاعب حاسم ومهم للمستقبل وذلك ردا على الأخبار الرائجة بخصوص مغادرته لأنفيلد والتحاقه بفريق جديد مطلع موسم 2024 ـ 2025.
وتداولت عديد التقاير خلال الفترة الأخيرة أخبارا مفادها أن داروين نونيز الذي يمر بفترة صعبة في فريق المدرب يورغن كلوب، قد ينتقل إلى نادي برشلونة بعد موسم واحد في الدوري الإنجليزي.
وأثار داروين نونيز، المزيد من الجدل بشأن مستقبله بعد ظهور أخبار تؤكد أن برشلونة لديه رغبة في الحصول على خدمات نونيز نهاية الموسم الحالي.
وفي وقت سابق حذف نونيز كل الصور المتعلقة بنادي ليفربول عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، فيما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن اللاعب سافر إلى مدينة برشلونة، حيث التقى مواطنه لاعب الفريق الكتالوني، رونالد أراوخو كإشارة على أن معلومات استعداده للانضمام للبارسا لم تأت من فراغ.
وشارك نونيز الذي انضم إلى ليفربول قادما من بنفيكا البرتغالي في صائفة 2022، 49 مباراة خلال الموسم الجاري في كل المسابقات، وسجل 17 هدفا مع 12 تمريرة حاسمة لكنه لم يسجل أهدافا خلال المباريات الثماني الأخيرة لفريقه، إذ يعود آخر عهد له بالأهداف إلى 4 أبريل أمام شيفيلد في الجولة 31 من البريمرليغ.