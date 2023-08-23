آخر تطورات أزمة اكتشاف اختفاء عقد بيع إمام عاشور من نادي الزمالك
كشفت تقارير صحفية مصرية أن اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك اكتشفت، مساء اليوم الأربعاء، عدم وجود محضر بيع إمام عاشور، لاعب الأهلي الحالي، إلى ميتلاند الدنماركي.
وشكلت وزارة الشباب والرياضة في مصر لجنة مكونة من حسن موسى حسن عبد الكافي (مدير تنفيذي)، وأحمد فؤاد الوطن (مدير مالي)، وأيمن عبد المنعم أبو سريع (مدير النشاط الرياضي)، لإدارة شؤون نادي الزمالك لحين إجراء الانتخابات في أقرب جمعية عمومية.
وانتقل إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي، يناير الماضي، في صفقة بيع نهائي مقابل 3 ملايين دولار أمريكي.
وعاد اللاعب بعد ذلك إلى القاهرة، وانضم إلى صفوف الأهلي الغريم التقليدي للزمالك.
وخلال جرد الأوراق في نادي الزمالك فوجئت اللجنة بعدم وجود أي محاضر تتعلق ببيع إمام عاشور إلى ميتلاند، وقررت مخاطبة الجهة الإدارية لكي تقوم بمراجعة محاضر الجلسات الخاصة بالمجلس.
انتظار رد "الجهة الإدارية"
وقال مصدر قريب من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن اللجنة حتى الآن تفترض "حُسن النية"، وأن هناك محضرا خاصا باعتماد الصفقة.
وأضاف: "جلسات مجالس إدارات الأندية يتم إثباتها في محاضر رسمية، ويتم الاحتفاظ بنسخة في النادي، وأخرى يتم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة، وسننتظر هذه النسخة فمن الممكن أن يكون فيها محضر بيع عقد اللاعب".
واختتم: "في حالة عدم وجود نسخة سيتم تحويل الأمر برمته إلى الجهة الإدارية والشؤون القانونية لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيال تلك الأزمة.
مبلغ الصفقة في حساب رابطة الأندية
على الجانب الآخر، كشف مصدر مقرب من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه، أن قصة "اختفاء 3 ملايين دولار" قيمة صفقة إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي، خبر كاذب لا أساس له من الصحة.
وأضاف: خلال بيع إمام عاشور النادي كانت لديه أزمة تتمثل في الحجز على أرصدته، وتم الاتفاق على إرسال المبلغ داخل حساب رابطة الأندية بالتنسيق مع إدارة النادي".
وأضاف: "مجلس الإدارة تسلم الأموال عن طريق رابطة الأندية وتم صرفه في إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة، ورواتب الفرق الجماعية والفردية الأخرى، ورواتب موظفي النادي".