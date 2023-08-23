آخر تطورات أزمة اكتشاف اختفاء عقد بيع إمام عاشور من نادي الزمالك

وشكلت وزارة الشباب والرياضة في مصر لجنة مكونة من حسن موسى حسن عبد الكافي (مدير تنفيذي)، وأحمد فؤاد الوطن (مدير مالي)، وأيمن عبد المنعم أبو سريع (مدير النشاط الرياضي)، لإدارة شؤون نادي الزمالك لحين إجراء الانتخابات في أقرب جمعية عمومية.

وانتقل إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي، يناير الماضي، في صفقة بيع نهائي مقابل 3 ملايين دولار أمريكي.

وعاد اللاعب بعد ذلك إلى القاهرة، وانضم إلى صفوف الأهلي الغريم التقليدي للزمالك.

وخلال جرد الأوراق في نادي الزمالك فوجئت اللجنة بعدم وجود أي محاضر تتعلق ببيع إمام عاشور إلى ميتلاند، وقررت مخاطبة الجهة الإدارية لكي تقوم بمراجعة محاضر الجلسات الخاصة بالمجلس.