رونالدينيو ينفي علاقته بشركة متهمة بالاحتيال

وأضاف البيان أن رونالدينيو قال إنه وقع عقدا مع شركة (18 كيه واتش) في 2016 لإطلاق خط لساعات تحمل صورته.

ولم يكشف ما إذا كانت هناك علاقة بين الشركتين.

وفي 2020، أصبح رونالدينيو متهما في دعوى قضائية جماعية رفعتها السلطات البرازيلية المعنية بحماية المستهلك والتي طالبت بتعويض قدره 300 مليون ريال (60.66 مليون دولار) لعملاء 18.كيه.