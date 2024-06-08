حفاوة كبيرة بكريستيانو رونالدو في تدريبات البرتغال (صور)

لقي نجم النصر السعودي وأسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو حفاوة بالغة، عقب التحاقه بمعسكر منتخب بلاده استعدادا للمشاركة في كأس أمم أوروبا 2024، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل في ألمانيا.

ووصل هداف دوري المحترفين السعودي، رونالدو (39 عاما)، إلى معسكر منتخب البرتغال مع زميله لاعب الهلال السعودي روبن نيفيز.

وكان رونالدو، تماما مثل نيفيز، حصل على راحة قصيرة بعد مشاركته في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع فريقه النصر السعودي أمام الهلال، في 31 مايو الماضي، ليتأخر انضمامه إلى المعسكر الذي بدأ الأسبوع الماضي.

ووجد رونالدو حفاوة كبيرة في تدريبه الأول مع البرتغال، حيث أظهرت صور تم تداولها على منصات التواصل المدرب الإسباني للبرتغال روبرتو مارتينيز وهو يعانق الهداف التاريخي للمنتخب بحرارة، في حين لقي أيضا ترحابا خاصا من قبل زملائه.