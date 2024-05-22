ما المبلغ الذي يحتاجه برشلونة لدخول سوق الانتقالات المقبل؟

كشفت تقارير صحفية عن وجود تحسن ملحوظ في الأزمة الاقتصادية لنادي برشلونة، رغم صعوبات التسجيل المالي، حتى الآن، فإن الوضع المالي للفريق أفضل بكثير من العام الماضي.

وقالت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن النادي خفض بشكل كبير من نفقاته، بما في ذلك نفقات البنية التحتية وتكاليف الأقسام.

وأوضحت أنه من المتوقع توقيع عقد ضخم مع شركة نايكي للملابس الرياضية، ما سيوفر مصدرًا هائلاً للدخل، كما إن الاستاد الجديد، سيوفر عند اكتماله، تدفقًا إضافيًّا للأموال.

واشارت إلى أنَّ هدف النادي حاليًّا هو الوصول إلى قاعدة 1 إلى 1، ما يعني أن كل يورو يتم إنفاقه على الرواتب يجب أن يقابله يورو من الدخل، سيسمح ذلك للنادي بالتوقيع مع لاعبين جدد دون قيود تتعلق بحدود الرواتب.