ما المبلغ الذي يحتاجه برشلونة لدخول سوق الانتقالات المقبل؟
كشفت تقارير صحفية عن وجود تحسن ملحوظ في الأزمة الاقتصادية لنادي برشلونة، رغم صعوبات التسجيل المالي، حتى الآن، فإن الوضع المالي للفريق أفضل بكثير من العام الماضي.
وقالت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن النادي خفض بشكل كبير من نفقاته، بما في ذلك نفقات البنية التحتية وتكاليف الأقسام.
وأوضحت أنه من المتوقع توقيع عقد ضخم مع شركة نايكي للملابس الرياضية، ما سيوفر مصدرًا هائلاً للدخل، كما إن الاستاد الجديد، سيوفر عند اكتماله، تدفقًا إضافيًّا للأموال.
واشارت إلى أنَّ هدف النادي حاليًّا هو الوصول إلى قاعدة 1 إلى 1، ما يعني أن كل يورو يتم إنفاقه على الرواتب يجب أن يقابله يورو من الدخل، سيسمح ذلك للنادي بالتوقيع مع لاعبين جدد دون قيود تتعلق بحدود الرواتب.
وتابعت: " يتطلب تحقيق قاعدة 1 إلى 1 جمع 100 مليون يورو، ولذلك قد يتم بيع بعض اللاعبين، مثل: رونالد أراوخو، والهولندي فرنكي دي يونغ، لجمع الأموال".
المشكلة، وفقًا للتقرير، تعود جذورها إلى عدم حصول النادي على مستحقاته في بيع "Barca Vision" من صندوق الاستثمار الألماني "ليبرو" بقيمة 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا لم يتم دفعها منذ الصيف الماضي.
بينما أشارت تقارير أخرى إلى تفاوض النادي على قرض قيمته 100 مليون يورو لدفع الرواتب الضخمة لشهر أغسطس.
ويواجه برشلونة فريق إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإسباني، السبت الموافق الـ25 من مايو على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".
ويحتل برشلونة المركز الثاني في سلم الترتيب العام للدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 79 نقطة.