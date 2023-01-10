"أكاذيب تسببت في أضرار جسيمة".. ستيفاني روز تثير جدلًا حول علاقتها بمبابي

عارضة الأزياء البلجيكية، البالغة من العمر 28 عامًا، لديها ابنتان من الظهير الأيمن السابق لنادي أياكس وباريس سان جيرمان غريغوري فان دير ويل، لكنهما منفصلان منذ العام الماضي.

ونشرت ستيفاني روز بيرترام عبر صفحاتها على المواقع الاجتماعية بيانًا قويًا دون أن تتطرق لاسم كيليان مبابي مباشرة، لكنها تحدثت عن الأخبار التي نشرت عنها مؤخرًا والتي كانت تتمحور في أغلبها حول علاقتها بمبابي.

وجاء في بيان ستيفاني روز بيرترام: "لا أرد في العادة على النميمة أو الشائعات، ولكن يوجد أيضًا سطر لا يجب تجاوزه".