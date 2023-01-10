"أكاذيب تسببت في أضرار جسيمة".. ستيفاني روز تثير جدلًا حول علاقتها بمبابي
أثارت البلجيكية ستيفاني روز بيرترام جدلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى دقة التقارير التي تحدثت عن علاقتها بنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.
وقالت تقارير صحفية أن مبابي دخل في علاقة عاطفية مع ستيفاني روز خلال الأسابيع الأخيرة.
عارضة الأزياء البلجيكية، البالغة من العمر 28 عامًا، لديها ابنتان من الظهير الأيمن السابق لنادي أياكس وباريس سان جيرمان غريغوري فان دير ويل، لكنهما منفصلان منذ العام الماضي.
ونشرت ستيفاني روز بيرترام عبر صفحاتها على المواقع الاجتماعية بيانًا قويًا دون أن تتطرق لاسم كيليان مبابي مباشرة، لكنها تحدثت عن الأخبار التي نشرت عنها مؤخرًا والتي كانت تتمحور في أغلبها حول علاقتها بمبابي.
وجاء في بيان ستيفاني روز بيرترام: "لا أرد في العادة على النميمة أو الشائعات، ولكن يوجد أيضًا سطر لا يجب تجاوزه".
وأضافت: "في الأسابيع الأخيرة، انتشرت أكاذيب عني تسببت في أضرار جسيمة لعائلتي ونفسي ومن حولي، وبدأ عام 2023 بالنسبة لي بالكراهية والتسلط عبر الإنترنت، وللأسف هذه هي الصورة المحزنة لما أصبح عليه عالمنا، لا شيء يقال أو يكتب أو يُدّعى صحيح بأي شكل من الأشكال".
وأضافت الشابة البلجيكية: "الحقيقة لا يمكن ولن تأتي من شخص غريب لا يعرف شيئًا عن حياتي ويختبئ خلف ستار، وأسوأ شيء هو أن الناس يصدقون هذا الهراء بالفعل على الرغم من عدم وجود دليل فيما قيل عني، ومع ذلك فإن الكثير من الأكاذيب تدمر صورتي وسمعتي".
وتابعت: "في عالم يكون فيه الحصول على المشاهدات والنقرات والإعجابات هو كل ما يهم ، ننسى أحيانًا أننا جميعًا ما زلنا بشرًا وأن التنمر عبر الإنترنت يمكن -للأسف- أن يدمر الأرواح، لذلك شعرت بالحاجة إلى التحدث، لأننا إذا سمحنا للجميع بأن يقولوا ما يريدون قوله، فقد نبدأ في الاعتقاد بأنه أمر طبيعي، وهناك الكثير من الأشخاص الآخرين الذين يواجهون ذلك وهو مجرد شر محض".
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود علاقة بين العارضة البلجيكية ستيفاني روز بيرترام والنجم الفرنسي كليان مبابي بعد نشر صور لها في قطر تساند المنتخب الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان.
وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن بيان ستيفاني روز بيرترام يتعلق بالأنباء الأخيرة حول علاقتها بكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.