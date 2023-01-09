مبابي يرد على رئيس الاتحاد الفرنسي ويدعو لاحترام "الأسطورة" زيدان

وأعلن الاتحاد الفرنسي يوم السبت تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديشان حتى يوليو/ تموز 2026. وذلك بعد نهاية العقد السابق بنهاية كأس العالم 2022 في قطر، حيث خسرت فرنسا في المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وبعد تجديد عقد ديشان سيضطر زين الدين زيدان إلى وضع نصب عينيه على منصب آخر إذا كان يريد العثور على وظيفة في الأشهر المقبلة. إذ تلقى عرضا لقيادة البرازيل خلفا لتيتي وكذلك المنتخب الأمريكي.

وكان لوغريت تحدث في مقابلة مع شبكة RMC الفرنسية عن إمكانية انتقال زيدان لتدريب البرازيل قال لوغريت "سأكون مندهشا إذا ذهب إلى هناك. يفعل ما يريد، هذا ليس شأني. لم يسبق لي أن التقيت به. لم نفكر أبدًا في الانفصال عن ديدييه".

وأضاف "زيدان يمكنه الذهاب حيث يريد لتدريب أي ناد في أوروبا ، سيكون لديه ما يشاء. لكني لا أستطيع تصديق تدريبه للبرازيل".

ونفى رئيس الاتحاد الفرنسي الاتصال بزيدان للتفاوض معه بشأن تدريب المنتخب الوطني وأنه لن يرد عليه في حال الاتصال به قائلا "لم اتصل حتى به هاتفيا. لماذا اتصل به لقد اتفقت مع ديدييه".

وقال مبابي عبر حسابه على تويتر بعد تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي: "زيدان هو فرنسا ونحن لا نحترم الأسطورة بهذه الطريقة".