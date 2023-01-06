نظرة إيثان شقيق مبابي لميسي تثير الجدل (فيديو وصور)

ورغم تصفيقات اللاعبين وابتساماتهم لميسي، وخاصة صديقه نيمار، كما يظهر في مقطع الفيديو إلا أن إيثان شقيق كيليان مبابي كان أكثر تماسكا ولم يظهر عليه ملامح السعادة أو الابتسام في استقبال ميسي.

وكان مبابي قد سجل 3 أهداف (هاتريك) لمنتخب فرنسا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكن ميسي سجل هدفين وسجل أنخيل دي ماريا هدفا ثالثا قبل أن يحسم التانغو النتيجة لصالحه بضربات الترجيح بنتيجة 4/2.