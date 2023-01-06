نظرة إيثان شقيق مبابي لميسي تثير الجدل (فيديو وصور)
أثار إيثان شقيق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا الجدل بنظراته لزميله ليونيل ميسي في استقبال الفريق للنجم الأرجنتيني.
واستقبل لاعبو باريس سان جيرمان ميسي بممر شرفي وتصفيقات احتفالا بتتويجه مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر الشهر الماضي.
ورغم تصفيقات اللاعبين وابتساماتهم لميسي، وخاصة صديقه نيمار، كما يظهر في مقطع الفيديو إلا أن إيثان شقيق كيليان مبابي كان أكثر تماسكا ولم يظهر عليه ملامح السعادة أو الابتسام في استقبال ميسي.
وكان مبابي قد سجل 3 أهداف (هاتريك) لمنتخب فرنسا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكن ميسي سجل هدفين وسجل أنخيل دي ماريا هدفا ثالثا قبل أن يحسم التانغو النتيجة لصالحه بضربات الترجيح بنتيجة 4/2.
وحصل ميسي على إجازة أسبوعين عقب فوزه مع الأرجنتين بكأس العالم، في حين غاب مبابي عن حفل استقبال ميسي.
وجاء غياب مبابي عن استقبال ميسي لحصول الأول على إجازة سلبية بقرار من المدرب كريستوف غالتييه، حيث سافر مبابي إلى الولايات المتحدة مع صديقه المغربي أشرف حكيمي.
وفي مونديال 2022 سجل ميسي 7 أهداف لكنه احتل المركز الثاني في ترتيب هدافي كأس العالم خلف مبابي الذي سجل 8 أهداف.
ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع شاتورو في وقت لاحق من اليوم الجمعة في دور الـ64 من كأس فرنسا.
وقرر كريستوف غالتيه اختيار 18 لاعبا، واستبعد بعض نجوم الفريق الفرنسي لأسباب مختلفة.
وضمت قائمة الغيابات الثلاثي الهجومي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار، إضافة إلى الظهير الأيمن أشرف حكيمي.
ويغيب أيضا الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، ولاعب الوسط ريناتو سانشيز، وبرسنيل كيمبيمبي ونونو مينديز وماركو فيراتي.