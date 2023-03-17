ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي يصعق خورفكان ويطير بالصدارة (فيديو)
واصل شباب الأهلي عروضه القوية بدوري أدنوك، وحقق فوزًا عريضًا على خورفكان بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت اليوم، على ستاد راشد، في انطلاق الجولة 20.
افتتح عمر خربين التسجيل لشباب الأهلي، بعد تسديدة من كرة عرضية وصلته من عزيز جانيف في الدقيقة 17.
وأضاف كارتابيا الهدف الثاني لشباب الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 45.
وقلص خورفكان الفارق بهدف أنيق من رافايل دودو، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76.
وأمن البديل سالمين خميس تفوق شباب الأهلي، بهدف ثالث، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82.
بهذا الفوز حافظ شباب الأهلي على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن رفع رصيده إلى 45 نقطة.
فيما تجمد رصيد خورفكان عند 21 نقطة بالمركز التاسع.
دبا يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب بني ياس
استعاد دبا ذاكرة الانتصارات، بعد تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، على بني ياس 2-صفر، في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد بني ياس.
تقدم دبا بهدف سجله البرازيلي ألفارو أوليفيرا، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 11، وهو الذي كان سجل في شباك بني ياس في لقاء الدور الأول أيضاً.
وفي الشوط الثاني أضاف حبيب يوسف الهدف الثاني لدبا، برأسية متقنة في الدقيقة 60.
بهذا الفوز رفع دبا رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الرابع عشر، ويبقى بني ياس برصيد 19 نقطة بالمركز العاشر مؤقتاً.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: