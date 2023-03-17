ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي يصعق خورفكان ويطير بالصدارة (فيديو)

دبا يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب بني ياس

استعاد دبا ذاكرة الانتصارات، بعد تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، على بني ياس 2-صفر، في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد بني ياس.

تقدم دبا بهدف سجله البرازيلي ألفارو أوليفيرا، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 11، وهو الذي كان سجل في شباك بني ياس في لقاء الدور الأول أيضاً.

وفي الشوط الثاني أضاف حبيب يوسف الهدف الثاني لدبا، برأسية متقنة في الدقيقة 60.