الزمالك يعلن إصابة "الونش" بقطع جزئي في الرباط الصليبي
أعلن نادي الزمالك عن إصابة محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، بقطع جزئي في الرباط الصليبي.
وقال محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، في تصريحات صحفية، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها الونش في الفترة الأخيرة أكدت تشخيص إصابته.
وعاد الونش مؤخرًا من الإصابة بالرباط الصليبي، قبل أن تضربه الإصابة مرة أخرى في مران الزمالك قبل 4 أيام.
وأكد رئيس الجهاز الطبي أن "الونش" خضع لفحوصات طبية مكثفة ومفصلة خلال الـ48 ساعة الماضية لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.
وأوضح أن محمود حمدي "الونش" سيسافر إلى ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة؛ من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية.
وحرص أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأبيض، على تمني الشفاء للونش بعد تأكد إصابته.
وكان الونش قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي أيضًا خلال مايو 2023، في مباراة الإسماعيلي بالدوري، وبعد أن عاد إلى المشاركة في التدريبات خلال الأيام الماضية تعرض لنفس الإصابة مجددًا لينتهي موسمه مع الزمالك.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ضمن الجولة 13 للدوري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة بعد خوض 8 مباريات.