الزمالك يعلن إصابة "الونش" بقطع جزئي في الرباط الصليبي

أعلن نادي الزمالك عن إصابة محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وقال محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، في تصريحات صحفية، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها الونش في الفترة الأخيرة أكدت تشخيص إصابته.

وعاد الونش مؤخرًا من الإصابة بالرباط الصليبي، قبل أن تضربه الإصابة مرة أخرى في مران الزمالك قبل 4 أيام.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن "الونش" خضع لفحوصات طبية مكثفة ومفصلة خلال الـ48 ساعة الماضية لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

وأوضح أن محمود حمدي "الونش" سيسافر إلى ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة؛ من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية.