نصف نهائي كأسي آسيا وأفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم يومًا حافلًا بالمباريات في مختلف المسابقات على مستوى المنتخبات والأندية.
وتستمر، اليوم الأربعاء، منافسات كأس آسيا من خلال مباراة نصف النهائي الأخرى بين قطر وإيران، والتي ستحدد هوية المنتخب الذي سيواجه الأردن في النهائي.
وفي أفريقيا، تلعب مباراتا نصف النهائي، حيث تجمع المواجهة الأولى بين نيجيريا وجنوب أفريقيا، بينما ستكون المباراة الثانية بين كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية.
وفي كأس الاتحاد الإنجليزي يواجه أستون فيلا نظيره تشيلسي، بينما يلتقي باريس سان جيرمان مع استاد بريست في كأس فرنسا.
إليكم جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات التي ستبثها (تُعرض الأوقات بحسب توقيت مكة المكرمة).
كأس آسيا:
قطر VS إيران - 06:00 مساء - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq
كأس أمم أفريقيا:
نيجيريا VS جنوب أفريقيا - 08:00 مساء - beIN SPORTS.
كوت ديفوار VS الكونغو الديمقراطية - 11:00 مساء - beIN SPORTS.
الدوري السعودي:
الطائي VS الاتحاد - 09:00 مساء - SSC1 HD.
كأس ملك إسبانيا:
أتلتيكو مدريد VS أتلتيك بلباو - 11:00 مساء - beIN SPORTS HD3.
كأس الاتحاد الإنجليزي:
نوتنغهام فورست VS بريستول سيتي - 10:45 مساء - beIN SPORTS HD.
أستون فيلا VS تشيلسي - 11:00 مساء - beIN SPORTS HD.
كأس ألمانيا:
ساربروكين VS بروسيا مونشنغلادباخ - 10:45 مساء - beIN SPORTS HD.
كأس فرنسا:
ليون VS ليل - 08:30 مساء - beIN SPORTS HD.
باريس سان جيرمان VS استاد بريست - 11:10 مساء - beIN SPORTS HD.