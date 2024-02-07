نصف نهائي كأسي آسيا وأفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم يومًا حافلًا بالمباريات في مختلف المسابقات على مستوى المنتخبات والأندية.

وتستمر، اليوم الأربعاء، منافسات كأس آسيا من خلال مباراة نصف النهائي الأخرى بين قطر وإيران، والتي ستحدد هوية المنتخب الذي سيواجه الأردن في النهائي.

وفي أفريقيا، تلعب مباراتا نصف النهائي، حيث تجمع المواجهة الأولى بين نيجيريا وجنوب أفريقيا، بينما ستكون المباراة الثانية بين كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي يواجه أستون فيلا نظيره تشيلسي، بينما يلتقي باريس سان جيرمان مع استاد بريست في كأس فرنسا.

إليكم جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات التي ستبثها (تُعرض الأوقات بحسب توقيت مكة المكرمة).