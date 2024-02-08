موقف كلوب النهائي من تدريب برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية الموقف النهائي ليورغن كلوب مدرب ليفربول، من تدريب في فريق برشلونة الموسم القادم.
والموسم الحالي هو الأخير ليورغن كلوب مع ليفربول، بعدما أعلن نيته مغادرة النادي.
ووفقا لتقارير إسبانية، فإن حلم خوان لابورتا رئيس برشلونة هو تعيين كلوب مدربا للفريق، خلفا لتشافي هيرناندز الذي سيغادر النادي نهاية الموسم.
ووفقا للتقارير، فإن قرار يورغن كلوب هو الحصول على راحة بنهاية الموسم الحالي مع ليفربول، وأن لابورتا لن يكون قادرا على إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة واستكمال مسيرته كمدرب سريعا.
كان المدرب الألماني أعلن أنه يرغب في الحصول على راحة بعد نهاية رحلته مع ليفربول؛ إذ "نفدت طاقته" وفقا لتعبيره.
وأعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أنه سيغادر النادي نهاية الموسم الحالي، مع تصاعد وتيرة الانتقادات من قبل المشجعين ووسائل الإعلام بسبب النتائج.
ولم يعلن برشلونة بعد عن المدرب الجديد.
ويتردد أن الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق هو الأقرب لخلافة تشافي هيرناندز؛ إذ يتعلم اللغة الإسبانية حاليا.