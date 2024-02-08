موقف كلوب النهائي من تدريب برشلونة

ووفقا لتقارير إسبانية، فإن حلم خوان لابورتا رئيس برشلونة هو تعيين كلوب مدربا للفريق، خلفا لتشافي هيرناندز الذي سيغادر النادي نهاية الموسم.

ووفقا للتقارير، فإن قرار يورغن كلوب هو الحصول على راحة بنهاية الموسم الحالي مع ليفربول، وأن لابورتا لن يكون قادرا على إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة واستكمال مسيرته كمدرب سريعا.

كان المدرب الألماني أعلن أنه يرغب في الحصول على راحة بعد نهاية رحلته مع ليفربول؛ إذ "نفدت طاقته" وفقا لتعبيره.