تسريب جديد يصدم جمهور برشلونة (صور)
عبرت جماهير برشلونة عن غضبها من إدارة الفريق بعد تسريب الفريق الأول للموسم المقبل.
وأثار القميص الثالث المسرَّب لبرشلونة غضب جماهير الفريق بسبب تصميمه ولونه المختلف، والذي جاء باللونين الفسفوري والأبيض، مع نقوشات على القميص.
وقررت شركة "نايكي" تصميم القميص بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة، لكن برشلونة سيرتديه مدة قصيرة لأنه سيكون القميص الثالث.
وطالب عدد من جماهير برشلونة بتغيير الشركة التي تنتج القمصان والتعاقد مع شركة أخرى.
وكتب أحد المعلقين "نايكي تنتقم" وكتب ثانٍ: "يا له من شيء قبيح" وعلّق ثالث: "النادي في تراجع".
وقبل أيام قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة يسعى إلى توقيع عقد رعاية يحقق من خلاله أرباحًا مالية من شأنها أن تنعش خزينة النادي الذي يعاني أزمة مالية معقدة.
ووفقًا للصحيفة، فإن برشلونة يأمل في التوصل إلى اتفاق مع شركة الملابس والتجهيزات الرياضية "نايكي" الأمريكية، بإبرام صفقة رعاية جديدة، تتضمن امتيازات مالية أكبر قد تجعله على قدم المساواة مع منافسه التقليدي ريال مدريد.
ويحصل برشلونة حاليًا على 105 ملايين يورو سنويًا من الشركة الأمريكية، لكنه يتفاوض لرفع قيمة الرعاية بنحو 15 مليون يورو.
وخسر برشلونة 2/4 أمام مضيفه جيرونا، أمس السبت، في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.
وجمدت الخسارة رصيد برشلونة عند 73 نقطة من 34 مباراة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن جيرونا الثاني، و14 نقطة عن ريال مدريد البطل.