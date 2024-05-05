تسريب جديد يصدم جمهور برشلونة (صور)

ووفقًا للصحيفة، فإن برشلونة يأمل في التوصل إلى اتفاق مع شركة الملابس والتجهيزات الرياضية "نايكي" الأمريكية، بإبرام صفقة رعاية جديدة، تتضمن امتيازات مالية أكبر قد تجعله على قدم المساواة مع منافسه التقليدي ريال مدريد.

ويحصل برشلونة حاليًا على 105 ملايين يورو سنويًا من الشركة الأمريكية، لكنه يتفاوض لرفع قيمة الرعاية بنحو 15 مليون يورو.

وخسر برشلونة 2/4 أمام مضيفه جيرونا، أمس السبت، في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وجمدت الخسارة رصيد برشلونة عند 73 نقطة من 34 مباراة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن جيرونا الثاني، و14 نقطة عن ريال مدريد البطل.