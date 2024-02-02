انتقالات يناير.. انخفاض حاد في نفقات الأندية الإنجليزية

وربما يعود السبب في الانخفاض الحاد في نفقات أندية المسابقة لتعزيز صفوفها في الانتقالات الشتوية، للثبات النسبي في عائدات البث، والتهديد بفرض عقوبات مشددة بموجب لوائح الربح والاستدامة، التي وضعتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مثلما حدث مع فريق إيفرتون، الذي عوقب بخصم 10 نقاط من رصيده في البطولة هذا الموسم، لانتهاكه تلك اللوائح.

بلغ إجمالي نفقات أندية البطولة حوالي 70 مليون جنيه إسترليني بحلول الموعد النهائي لغلق النافذة الشتوية، متساويا مع فترة انتقالات يناير 2021 التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، حينما تمثلت أبرز صفقات البطولة خلال تلك الفترة التعاقد مع سعيد بن رحمة وأمادو دياللو ومورغان سانسون، مقابل مبالغ تزيد عن 10 ملايين جنيه إسترليني.

وساهمت الصفقات التي أبرمت في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، في ارتفاع إجمالي النفقات إلى 100 مليون جنيه إسترليني، حيث كان من بينها تعاقد أستون فيلا مع مورغان روغرز، لاعب ميدلسبره.

ورغم ذلك، تظل صفقة انتقال الروماني رادو دراغوشين، مدافع جنوه الإيطالي إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 7ر26 مليون جنيه إسترليني في 11 يناير الماضي، هي الأضخم في النافذة التي اختتمت، الخميس.

ولم تقم أندية آرسنال وتشيلسي وإيفرتون وليفربول ومانشستر يونايتد بضم أي لاعبين جدد الشهر الماضي، في حين تعاقد مانشستر سيتي مع الموهبة الأرجنتينية كلاوديو إيتشيفيري، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، مقابل 5ر12 مليون جنيه إسترليني.