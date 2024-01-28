توقف مباراة وست بروميتش وولفرهامبتون بعد اشتباكات بين الجماهير (فيديو)

توقفت مباراة وست بروميتش ألبيون وولفرهامبتون واندرارز في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد؛ بسبب اشتباكات بين الجماهير.

وكان ولفرهامبتون متقدمًا 2/0 عندما ألقيت مقذوفات على أحد طرفي الملعب في الدقيقة 82، ما أثار الاشتباكات في أحد جوانب ملعب "ذا هاوثورنس".

واقتحم مشجعون أرضية الملعب، ما دفع اللاعبين إلى مغادرته. وبعد توقف استمر 38 دقيقة، عاد اللاعبون واستؤنفت المباراة.