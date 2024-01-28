توقف مباراة وست بروميتش وولفرهامبتون بعد اشتباكات بين الجماهير (فيديو)
بعد توقف استمر 38 دقيقة عاد اللاعبون واستؤنفت المباراة
توقفت مباراة وست بروميتش ألبيون وولفرهامبتون واندرارز في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد؛ بسبب اشتباكات بين الجماهير.
وكان ولفرهامبتون متقدمًا 2/0 عندما ألقيت مقذوفات على أحد طرفي الملعب في الدقيقة 82، ما أثار الاشتباكات في أحد جوانب ملعب "ذا هاوثورنس".
واقتحم مشجعون أرضية الملعب، ما دفع اللاعبين إلى مغادرته. وبعد توقف استمر 38 دقيقة، عاد اللاعبون واستؤنفت المباراة.
وسجل بيدرو نيتو في الشوط الأول لولفرهامبتون الذي حافظ على تقدمه 2/0 حتى النهاية ليتأهل للدور الخامس.
ودفع توقف المباراة المسؤولين لتأخير موعد قرعة الدور الخامس، التي كانت مقررة في البداية قبيل انطلاق مباراة ليفربول وضيفه نوريتش سيتي الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، اليوم، لتُجرى عقب نهاية الشوط الأول من المباراة.