بعد اتفاقية بين الرياض ولشبونة.. هل يمضي رونالدو حياته في السعودية؟

ومن غير المعروف إن كان رونالدو سيلعب دورًا في الاتفاق المرتقب بين البلدين، والذي يعقب مذكرة التفاهم التي تمت موافقة الرياض عليها، لكن انضمام اللاعب العالمي لنادي النصر، العام الماضي، قوبل باهتمام كبير في بلاده.

كما يعتبر خبراء ومحللون من البرتغال، تواجد رونالدو في السعودية، مساعدًا لتطوير علاقة البلدين في العديد من المجالات، لاسيما في الرياضة، حيث يرد اسمه كثيرًا في دراسات متخصصة بعلاقات الرياض ولشبونة.

وبجانب ذلك الاتفاق الجديد واحتمال تأثيره على قرار الدون حول مستقبله، فإنه يرتبط مع الرياض باتفاق تجاري، منذ العام الماضي 2023، من خلال شركة Footlab"" الرياضية التي يمتلكها بالشراكة مع مواطنه ونجم كرة القدم أيضًا، روي كوستا.

فقد وقعت شركة الترفيه السعودية " Confrontation Entertainment "، في شباط/فبراير الماضي، اتفاقية امتياز حصرية مع الشركة البرتغالية، والتي تدمج الألعاب الإلكترونية وكرة القدم الواقعية والتكنولوجيا، وتتيح للاعبين التدريب والمنافسة في المنصة، ومتابعة بيانات أدائهم في الوقت الفعلي داخل محطات مختلفة في المتنزه، وكلها متصلة بنظام بيئي رقمي.