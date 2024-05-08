رسميًا.. مثول روبياليس أمام المحكمة العليا الإسبانية بسبب "قبلة هيرموسو"

أعلنت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس سيمثل أمام القضاء، بعدما قبّل لاعبة المنتخب جيني هيرموسو على شفتيها من دون رغبتها، بعد أن قبل أحد قضاة المحكمة القضية.

وكان روبياليس (46 عاما) قد أمسك باللاعبة هيرموسو وقبّلها على شفتيها، في 20 أغسطس آب الماضي، خلال حفل توزيع الجوائز بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني، ليتصدر عناوين الأخبار ويثير جدلا في إسبانيا بشأن التمييز الجنسي.